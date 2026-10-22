Ya fue todo: Pato Bullrich aseguró estar "preparada" para ser presidenta y, ¿anticipó su plan de campaña?

La líder del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado de la Nación, Patricia Bullrich, deslizó que está "preparada" para ser presidenta, aunque deslizó que sabe que debe "esperar su momento", semanas después de haber protagonizado críticas al Gobierno nacional y al programa económico vigente. Si bien manifestó que intentarán suspender las PASO antes de 2027, confesó que no está convencida de que puedan lograrlo.

"No es que quiera serlo, estoy preparada para serlo", soltó la ex ministra de Seguridad ante la pregunta sobre una posible candidatura que le hicieron en una entrevista que ofreció a Infobae. "Uno tiene que saber esperar su momento", sumó enseguida, casi como una reflexión acerca de cómo se precipitó a mostrar sus intenciones un mes atrás, cuando comenzó a deslizar críticas contra la gestión de Javier Milei.

Patricia Bullrich confesó que no puede garantizar la suspensión de las PASO en el Senado.

Las respuesta de Bullrich llegaron tras algunos intentos que la senadora repelió con definiciones como "estamos a un año todavía" y "no comments", aunque finalmente no pudo con su genio y confirmó estar en condiciones para el cargo, tal como había dicho cuando lanzó sus críticas por primera vez. "Hoy estoy trabajando para que el proyecto llegue con una economía que la gente la sienta", agregó en relación a sus tareas actuales.

Bullrich también aseguró que Milei no le ofreció la candidatura a vicepresidenta, en la fórmula de LLA que la diputada nacional Lilia Lemoine soltó como posible de cara a las próximas elecciones de 2027. Las evasivas acerca de si aceptaría la propuesta fueron constantes, al igual que la conclusión acerca de que "todavía falta".

Javier Milei durante su intervención en la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia.

La suspensión de las PASO fue otro de los ejes de los cuales se esperaban confirmaciones precisas por parte de la senadora, aunque sólo se animó a explicar que eso no podrá ser en 2027. "En los años de elección no se cambian las leyes electorales. Eso es un concepto aceptado por la política. Entonces, el esfuerzo tiene que ser lo antes posible y como máximo hasta el 30 de diciembre", explicó en cuanto a los plazos.

En ese sentido, reconoció que a diferencia de Diego Santilli, que "es un optimista", ella suele tener más prudencia a la hora del poroteo legislativo. "Los tengo ahí, los escucho todo el día, hablo con cada uno, intercambio información", enumeró. Como contrapunto, explicó que el Jefe de Gabinete se apresura a dar por cerrados debates que están abiertos y recordó que "parecía que después de París estaba todo resuelto" y al ir a la sesión "no fue tan así".