El bizarro cumpleañito del Javo: de la chupada de medias del Gabinete, al insólito video de sus diputados

Javier Milei celebra este jueves 22 de octubre su cumpleaños número 56, luego de regresar de una nueva visita a España, donde participó de encuentros políticos y empresariales y volvió a protagonizar un enfrentamiento verbal con su par español, Pedro Sánchez. Mientras el mandatario retomó su agenda oficial en la Casa Rosada, funcionarios y legisladores del oficialismo aprovecharon las redes sociales para dedicarle mensajes de afecto, admiración y respaldo político.

Nacido el 22 de octubre de 1970, Milei regresó a Buenos Aires tras cumplir una serie de actividades institucionales y económicas en Madrid. Durante su estadía, mantuvo reuniones con dirigentes y representantes del sector privado, aunque su paso por España también estuvo atravesado por nuevas declaraciones contra Sánchez, en medio de las diferencias ideológicas que mantienen ambos gobiernos desde el comienzo de la gestión libertaria.

Javier Milei celebra este jueves 22 de octubre su cumpleaños número 56

De regreso en el país, el jefe de Estado retomó sus actividades en la Casa Rosada, donde el Gobierno prepara una serie de encuentros con representantes de Estados Unidos. Sin embargo, su cumpleaños también se convirtió en una oportunidad para que sus principales aliados políticos le demostraran públicamente su apoyo.

Uno de los saludos más llamativos llegó desde la Cámara de Diputados, donde un grupo de legisladores se reunió para grabar un video cantándole el feliz cumpleaños al Presidente. La escena dejó una particular postal: los diputados consiguieron juntarse para entonar la canción, algo que no siempre logran cuando deben ocupar sus bancas para sesionar.

Por su parte, Lilia Lemoine eligió una manera más personal de homenajear al mandatario. A través de su cuenta de X, la legisladora compartió un video en el que recordó cómo conoció la figura del economista y repasó distintos momentos que compartieron a lo largo de los años.

"Nunca me voy a olvidar el día que un pibe en una pizzería, allá por 2018 me dijo 'yo soy minarquista'... y le pregunté: 'qué es eso?'. Me respondió: "¿No conocés a Javier Milei?'", recordó Lemoine al reconstruir aquella conversación que despertó su curiosidad por el actual Presidente.

En esa misma publicación, agregó: "Anoté en el celular y en casa busqué... y encontré este video y nunca lo pude dejar de seguir". La diputada cerró su dedicatoria con un mensaje cargado de admiración: "Gracias Javier por tu coraje y tu humildad por sobre todas las cosas". El saludo estuvo acompañado por imágenes y recuerdos de su vínculo con Milei.

Feliz cumpleaños @JMilei! Nunca me voy a olvidar el día que un pibe en una pizzería, allá por 2018 me dijo "yo soy minarquista"... y le pregunté: "qué es eso?". Me respondió: "no conocés a Javier Milei?" Anoté en el celular y en casa busqué... y encontré este video y nunca lo pude dejar de seguir. Gracias Javier por tu coraje y tu humildad por sobre todas las cosas 🙏 — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) October 22, 2026

Otro de los dirigentes que se sumó a los festejos virtuales fue Luis Petri, quien publicó un extenso mensaje en el que destacó el liderazgo del mandatario, su convicción política y la lucha que, según consideró, lleva adelante para transformar la Argentina. Además, presentó la defensa de la libertad como una causa que supera las fronteras nacionales.

El dirigente mendocino se dirigió a Milei como su "querido Presidente y amigo" y resaltó tanto su desempeño político como el vínculo personal que mantienen: "Tu valentía nos inspira todos los días y tu amistad me honra", expresó Petri, quien también le agradeció los tres años de gestión y de lucha que le atribuyó al jefe de Estado para cumplir las promesas realizadas a los argentinos.

Feliz cumpleaños querido Presidente y amigo @JMilei. Tu valentía nos inspira todos los días y tu amistad me honra. En este día te agradezco por estos tres años en los que estás luchando por cambiar la Argentina para siempre cómo les prometiste a los argentinos. Admiró la convicción con que sostenés todos los días este camino, con una decisión inquebrantable, aun cuando te pongan todos los obstáculos posibles. Orgulloso de acompañarte con la certeza de que bajo tu liderazgo nuestro país volverá a ser grande. La causa de la libertad que es la causa de Occidente te necesita acá y en todo el mundo más que nunca! — Luis Petri (@luispetri) October 22, 2026

En su publicación, también puso el foco en la firmeza con la que Milei sostiene sus decisiones frente a las dificultades. En ese sentido, destacó su "decisión inquebrantable" para mantener el rumbo político y económico, incluso ante los obstáculos que enfrenta su administración.

A diferencia de Petri y Lemoine, Patricia Bullrich optó por un saludo mucho más breve. Sin grandes discursos ni extensas dedicatorias, la dirigente compartió una fotografía junto al mandatario y escribió: "Feliz cumpleaños, Presidente".

El saludo de Patricia Bullrich a Javier Milei

Finalmente, Alejandra Monteoliva también utilizó su cuenta de X para sumarse a los saludos, aunque aprovechó la ocasión para reforzar uno de los principales ejes del discurso oficialista: la seguridad y el cumplimiento de la ley: "¡Feliz cumpleaños, Presidente. El mejor regalo es un país donde la ley se cumple, el orden se garantiza y la libertad se defiende. ¡Vamos por más!", expresó.

Así, entre videos, recuerdos personales, elogios políticos y mensajes institucionales, el oficialismo convirtió el cumpleaños de Milei en una nueva demostración pública de respaldo al Presidente, mientras el mandatario continúa con su agenda de Gobierno tras regresar de España.