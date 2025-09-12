Coimas en ANDIS: declaró Cerimedo, dueño de la "La Derecha Diario" e intentó salvar a su esposa, Natalia Basil

La trama de corrupción que envuelve a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo este jueves 11 de septiembre por la noche, cuando Fernando Cerimedo, consultor político y dueño del portal La Derecha Diario, declaró como testigo ante la justicia. Su testimonio, bajo juramento de decir verdad, confirma la existencia de los audios filtrados que incriminan al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y detalla el esquema de coimas que involucran al presidente Javier Milei y a su hermana, Karina.

Cerimedo, quien tiene vínculos estrechos con el gobierno y cuya pareja trabajó en la agencia, compareció ante el fiscal Franco Picardi durante aproximadamente dos horas. En su declaración, ratificó lo que ya había mencionado en entrevistas radiales: Spagnuolo le había contado, en diversas conversaciones a lo largo del año 2024, sobre un circuito de recaudación ilegal que involucraba a la droguería Suizo Argentina y que terminaba en manos de Karina Milei, secretaria general de presidencia.

Fernando Cerimedo

Los audios filtrados por los medios Carnaval Stream y Data Clave son el eje central de la investigación. En ellos, Spagnuolo narra cómo funcionaba el esquema de coimas en el rubro de los medicamentos, con operaciones que habrían ocurrido entre junio y octubre de 2024. Según Cerimedo, muchas de estas revelaciones le fueron comunicadas por chat y en conversaciones informales.

El vínculo entre Spagnuolo y Milei agrega un matiz político delicado a la causa. El abogado no solo fue representante legal del presidente durante su campaña, sino que visitó la Quinta de Olivos más de 30 veces, 26 de ellas por la noche . Cerimedo explicó que fue Milei quien los presentó en 2023, durante el período electoral. "Nos hicimos muy amigos. Venía mucho a mi oficina", señaló el consultor en su declaración.

Diego Spagnuolo

Sin embargo, Cerimedo también expresó dudas sobre la veracidad de las afirmaciones de Spagnuolo: "Nunca le creí muchas cosas y no sé si decía lo del esquema de corrupción en serio o solo para sacar chapa", sostuvo.

La pareja de Cerimedo, Natalia Basil, tenía un cargo dentro de la ANDIS antes de que el escándalo saliera a la luz. Basil fue designada en mayo de 2024 como Directora Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, el cargo más alto en materia de pensiones dentro de la agencia. Según fuentes consultadas por El Destape, Basil formaba parte del núcleo estratégico junto con Spagnuolo y Garbellini.

Natalia Basil y Fernando Cerimedo

Sin embargo, Cerimedo le salvó las papas a su esposa explicando que ella dejó su puesto antes de que los audios fueran difundidos públicamente. Esta salida generó especulaciones sobre su posible participación en la filtración, una versión que Cerimedo negó categóricamente durante su declaración judicial: "Mi pareja trabajó en una área que no estaba involucrada en el esquema de corrupción relatado por Spagnuolo", aclaró el empresario de medios.

La causa se abrió tras una denuncia penal presentada por el abogado Gregorio Dalbón, quien apuntó directamente contra figuras clave del gobierno: Javier Milei, Karina Milei, Eduardo "Lule" Menem, Diego Spagnuolo y Eduardo Kovalivker, accionista de Suizo Argentina. Dalbón, denunció que todos habrían participado en un esquema ilícito relacionado con la compra y provisión de medicamentos, afectando directamente los fondos públicos.

Hermanos Milei

El expediente quedó bajo la órbita del juez Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi, quienes investigan posibles delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracciones a la ley de Ética Pública que caen de lleno sobre los esotéricos hermanos Javier y Karina Milei.