Milei veta los ATN: aumenta la tensión con los gobernadores y aparecen dudas sobre su uso

En un nuevo capítulo de confrontación política con los gobernadores, el presidente Javier Milei decidió este viernes 12 de septiembre vetar la ley que establecía la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La medida, formalizada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 652/2025, fue publicada en el Boletín Oficial y se argumenta en la necesidad de preservar estos fondos para emergencias provinciales.

Sin embargo, los datos sobre su ejecución durante los últimos dos años revelan una baja utilización que genera suspicacias sobre el verdadero destino de estos recursos. Los ATN son fondos que el Estado Nacional transfiere a las provincias para atender emergencias y desequilibrios financieros imprevistos.

Javier Milei durante la firma del Pacto de Mayo en la Casa Histórica donde prometió diálogo con los gobernadores

Su monto se actualiza mensualmente y equivale al 1% de la recaudación de los impuestos coparticipables. Aunque su finalidad está legalmente definida como un mecanismo ágil para situaciones excepcionales, su distribución ha sido históricamente cuestionada por falta de transparencia y discrecionalidad política.

La ley vetada por Milei, impulsada por un grupo de los gobernadores a lo largo ya lo ancho del país, buscaba modificar el esquema actual para establecer una distribución automática basada en los coeficientes de coparticipación . Esto habría reducido la capacidad del Ejecutivo de decidir discrecionalmente el destino de los fondos.

Javier Milei durante la firma del Pacto de Mayo en la Casa Histórica

En los considerandos del DNU 652/2025, el gobierno explica que "el proyecto sancionado por el H. CONGRESO DE LA NACIÓN pretende reconducir tales recursos hacia un esquema de distribución automática conforme a los coeficientes de coparticipación general". Según el texto oficial, esta modificación " altera la finalidad legalmente asignada a los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional y priva al Estado Nacional de una herramienta de acción inmediata frente a emergencias y desequilibrios financieros que requieren decisiones rápidas y acordes a su carácter imprevisto".

Además, el decreto defiende la importancia de mantener la discrecionalidad en el uso de los ATN, afirmando que "en diversas oportunidades durante los años 2024 y 2025, este instrumento fue utilizado para mitigar los efectos de emergencias hídricas, económicas, climáticas y alimentarias que afectaron gravemente a distintas jurisdicciones". Sin embargo, estas afirmaciones contrastan con los datos disponibles sobre la ejecución del fondo.

La foto de 2025: apenas tres gobernadores acompañan la gestión de Milei

Según la consultora Politikon Chaco, entre enero y agosto de 2025 el gobierno nacional distribuyó apenas 104.500 millones de pesos del Fondo de ATN, lo que representa un escaso 17% del total disponible. Este porcentaje podría incluso reducirse hacia fin de año si se repiten meses como agosto, cuando el fondo aumentó en 80.720 millones de pesos pero solo se ejecutaron 3.000 millones (3,7%). Al día de hoy, el Fondo totaliza 611.074 millones de pesos en lo que va del año.

El panorama en 2024 fue aún más preocupante: solo se giraron 49.800 millones de pesos, apenas un 7,3% del total disponible (679.898 millones). Este nivel de ejecución fue el más bajo desde al menos 2017, según la misma consultora. Aunque algunos giros se destinaron a emergencias climáticas y sequías, su impacto fue insuficiente frente a catástrofes como las inundaciones en Zárate y Bahía Blanca. En esta última ciudad, devastada por un temporal, el gobierno destinó solo 10.000 millones de pesos en ATN.

Bahía Blanca en pleno temporal

Si bien es cierto que el Ejecutivo otorgó una ayuda adicional de 200.000 millones de pesos a Bahía Blanca tras el desastre, también vetó una ley que buscaba duplicar esa asistencia. Esto pone en evidencia que los fondos estaban disponibles pero no fueron ejecutados.

El veto y la baja ejecución de los ATN parecen alinearse con las prioridades fiscales del gobierno de Javier Milei. En 2025, Argentina debe alcanzar un superávit fiscal del 1,6% del PBI para cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La retención de los ATN contribuye directamente a engrosar las cuentas públicas, dejando en segundo plano su objetivo original: atender emergencias provinciales... más claro, echale agua.