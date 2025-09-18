Con aires de vedette, Virginia Gallardo entró a la Quinta de Olivos, mientras el país se prende fuego

En medio de un descalabro político que parece no dar tregua, la Quinta de Olivos recibió a una figura que, hasta hace no mucho, estaba más asociada a los escenarios teatrales y los programas de espectáculos que a las reuniones de estrategia política. Virginia Gallardo, exvedette, panelista y ahora candidata por La Libertad Avanza, se sumó al encuentro convocado por el presidente Javier Milei con los principales referentes del espacio libertario en las provincias.

Gallardo, oriunda de Corrientes, es una figura que ha sabido moverse con soltura en el mundo mediático. Su nombre comenzó a resonar en la farándula argentina cuando participó como bailarina soñadora en el programa Bailando por un sueño de Marcelo Tinelli en 2007.

Gallardo y Fort

Desde entonces, su carrera se consolidó con participaciones en programas como Polémica en el Bar y Socios del Espectáculo, además de su vínculo mediático con el fallecido empresario Ricardo Fort. Su paso por obras teatrales como Fortuna y su papel en los carnavales de su Corrientes natal completan un prontuario más vinculado al entretenimiento que a la política.

Contra todo pronóstico, en los últimos meses de su vida Gallardo decidió cambiar de escenario y aventurarse en el mundo político. Encabeza la lista de La Libertad Avanza por Corrientes, respaldada por su cercanía con Milei y, obviamente, su capacidad para captar atención mediática.

La reunión en Olivos se produce en un contexto complicado para Milei y su espacio político. Tras la derrota en la provincia de Buenos Aires y los reveses legislativos que dejaron al oficialismo contra las cuerdas, el presidente parece decidido a reforzar su campaña nacional de cara a las elecciones generales de octubre. Con apenas cinco semanas para los comicios, Milei busca consolidar su presencia en las provincias y recuperar terreno perdido.

En este marco, la elección de Gallardo como candidata parece responder más a una lógica mediática que política. La modelo y actriz ofrece algo que muchos otros candidatos no pueden: notoriedad.

El diagnóstico del comando de campaña nacional es claro: Milei necesita reforzar su presencia en territorios clave como Córdoba, Corrientes y Mendoza si quiere aspirar a una composición legislativa más favorable para los próximos dos años. En ese sentido, la inclusión de Gallardo es un rarísimo intento por captar votos en una provincia donde su figura es conocida y donde su perfil mediático podría jugar a favor.

Sin embargo, los desafíos son múltiples. En Corrientes, Gallardo deberá convencer a un electorado que quizás la asocia más con su pasado artístico que con propuestas políticas concretas. Además, el panorama político nacional no ayuda: las complicaciones económicas y los reveses legislativos debilitan al oficialismo, mientras que los aliados provinciales parecen cada vez menos dispuestos a colaborar con La Libertad Avanza.

Gallardo junto a Milei

La llegada de Virginia Gallardo a la Quinta de Olivos es un reflejo del estado actual de la política argentina manejada por Javier Milei donde las fronteras entre lo que realmente importa y lo mediático parecen cada vez más difusas.