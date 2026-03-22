El senador Zamora impulsa la creación de una Comisión Especial de seguimiento del acuerdo MERCOSUR-UE

El senador nacional Gerardo Zamora presentó un proyecto de resolución para crear, en el ámbito del Honorable Senado de la Nación, la Comisión Especial de Seguimiento, Monitoreo y Coordinación Federal del Acuerdo Interino de Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea, en el marco de la Ley 27.800.

¿Qué propone?

La Comisión estaría integrada por 17 senadores con representación federal de todas las regiones del país, y tendría como misión central acompañar técnica y políticamente la implementación del Acuerdo, con especial atención al impacto sobre las economías provinciales, las PYMES y los sectores productivos regionales. Entre sus principales atribuciones se destacan el monitoreo de los subcomités de comercio, la articulación con legislaturas provinciales, la convocatoria a audiencias públicas en todo el territorio nacional y la solicitud de informes periódicos al Poder Ejecutivo.

¿Por qué es clave para las provincias?

El Acuerdo toca de lleno facultades que son propias de los estados provinciales: la regulación de los recursos naturales, la contratación pública subnacional y los estándares productivos locales.

La Comisión busca garantizar que la voz de las provincias esté presente en cada etapa de la implementación. Para el caso de Santiago del Estero, por ejemplo, el Acuerdo elimina aranceles para el 99% de los productos agroindustriales, beneficiando directamente a sectores como la producción de maíz, soja, trigo y carne bovina. Esa oportunidad, advierte Zamora, solo puede aprovecharse con un Estado activo y una articulación federal sólida.

A su vez, la Argentina exporta a la Unión Europea aproximadamente 8.000 millones de dólares anuales, de los cuales el 85% corresponde a la cadena agroindustrial, lo que hace indispensable un seguimiento parlamentario riguroso que contemple las realidades productivas de cada región.

El Senado como actor central

"Las provincias serán las verdaderas protagonistas de este esfuerzo. Es en la Argentina profunda donde se está jugando el destino del país", sostuvo Zamora en los fundamentos del proyecto. La iniciativa apunta a convertir al Senado —como cámara representativa de las provincias— en un espacio efectivo de articulación, y no en un mero observador del proceso de integración.