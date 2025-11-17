Contra las cuerdas, Yamil Santoro confesó: "Sí, fui invitado por los fondos buitres"

El programa Data Clave del stream Carnaval se prendió fuego con la visita del libertario Yamil Santoro quien había confesado "Me interesa trabajar" cuatro días atrás. Si bien la entrevista entraría en detalles políticos, ningún periodista de la mesa se imaginaba el destrato del que fueron parte.

Los ataques fueron directamente para Ivy Cángaro quien destapó lo orígenes oscuros del dinero con el que se financia su fundación. El enojo de Santoro era evidente y en relación a eso, expresó enojadísimo: "Te voy a hacer un sólo comentario porque no me gustó lo que dijiste y a diferencia del resto, a vos te conozco. Cuando alguien te da una mano y no honrás las deudas o las atenciones, me parece por lo menos que hay que ser respetuosos. Eso habla de tu calidad personal", dijo y siguió: "Es de mala leche hacer comentarios sobre la fundación anticorrupción que fundé que es la Fundación Apolo, que el año que viene cumple 10 años, que vos digas que es una lavandería, un lugar de enjuague, siendo aparte que te dedicás al periodismo de investigación, es de mala persona".

Yamil Santoro

Cángaro contestó escueta pero contundente: "Es de un profundo desagrado lo que decís". Santoro quien seguía subiendo la temperatura añadió: "Inclusive cuando yo no estaba en condiciones de dar manos, di manos. (...) Es todo lo que voy a decir y cambiemos de tema", expresó intentando cerrar el tema rápidamente.

Sin embargo, Mauro Federico no se la dejó pasar y le recordó la denuncia falsa que le realizó a un grupo de comunicadores que viajó a Venezuela: "Generaste una denuncia completamente falsa apuntando a personas que no tienen nada que ver entre otras, a mi novia", dijo Federico refiriéndose a Stefanía Indira a quien doxearon junto a sus compañeros de la Liga de la Justicia Social por supuestamente armar un aparato comunicacional para "defender a la dictadura de Maduro", tal y como él lo puso en palabras.

MICHELO TIENE MIEDO



El cínico de Michelo está desesperado: ya no se ríe como antes e inventa cualquier cosa para intentar desestimar mi denuncia y no ir preso.



La cárcel no es como te dicen las redes, @2_michelo. Es peor.



Y para "La Liga de la Justicia Social": las acciones... pic.twitter.com/hiNvU5SoP6 — Yamil Santoro (@yamilsantoro) January 17, 2025

Ante esto y bastante nervioso, Santoro contestó: "Nosotros operamos en cada caso con información que podemos producir porque no somos fiscales. Hacemos la denuncia, cotejamos la información y actuamos de buena fe. Si vos, o porque te toca personalmente o por labor periodística, tenés alguna información que permita esclarecer el tema yo no tengo problema de aclararlo".

Mauro Federico apuntó: "Si vos decís 'voy a denunciar a estas personas porque viajaron a Venezuela para participar de un evento con el lavado de dinero del narcotráfico', es una hipótesis delictiva", dijo y, acto seguido, Santoro empezó pisar el palito: " Recibir financiamiento por vía de pasajes, hospedajes y demás de parte de un Estado que tiene vinculación con el narcotráfico. No lo digo yo, lo dice Estados Unidos, declarando a Maduro de ser el responsable de la financiación".

Yamil Santoro en Data Clave

" Estuviste invitado a Brasil por fondos buitre ", le recordó Cángaro haciendo referencia a la reunión de Santoro con miembros de la American Task Force Argentina (ATFA), una organización relacionada con los fondos buitre, para discutir un posible financiamiento para la logística de las manifestaciones del 18A en 2013 en Argentina.

" Sí, fui invitado por los fondos buitres ", confesó Santoro que después quiso dibujarla negando la relación con estos fondos aunque nunca pudo demostrarlo ante la justicia. "Un tipo al que lo bancan los fondos buitres, que venga a señalar al resto", dijo Ivy que lo cuestionó nuevamente: "A qué se dedica la fundación Apolo, cómo se financian", preguntó contundentemente y un poco sacado, Santoro respondió: "Hace dos semanas hicimos un cóctel donde vendimos gran cantidad de entradas, rifas, obras de arte y sponsors institucionales, todo en blanco encima".

Yamil Santoro en Data Clave

A esto, Ivy recordó: "Partamos de la base que en 2012 te financió un fondo buitre; partiendo de eso, lo que venga por añadidura, queda bajo sospecha", expresó y contundente cerró: "Fijate cómo venís bolaceando para tapar tus propias cosas", dijo y le recordó que en 2012 también fue convocado por fondos buitres para organizar cacerolazos.

Para terminar, la periodista Ivy Cángaro se posicionó fuertemente y le dijo una verdad a la cara a Yamil Santoro: "Ser mala persona para vos, para mí es un placer", cerró contundente.