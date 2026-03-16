Criptogate $LIBRA: chats, transferencias millonarias y llamadas que complican el relato de Javier Milei

La investigación judicial por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA sumó en las últimas horas nuevos elementos que vuelven a poner bajo la lupa la relación entre el presidente Javier Milei y el lobista cripto Mauricio Gaspar Novelli. La querella encabezada por el abogado Martín Romeo, junto a Agustín Drombala, difundió conversaciones que, según sostienen, indicarían que el empresario tecnológico habría tenido acceso directo o incluso manejo de redes sociales vinculadas al mandatario.

Chats que sugieren cercanía entre Novelli y javier Milei

El hallazgo surge de chats que formarían parte del material analizado por el equipo jurídico en el marco de la causa. En esas conversaciones aparece Novelli identificado como "Mau (owner)" dentro de un grupo vinculado al ecosistema cripto. Uno de los intercambios corresponde al 17 de septiembre de 2024 y muestra un diálogo entre Novelli y un usuario identificado como "Sergio Crypto City".

Allí puede leerse una muestra del tono de cercanía con el Presidente que, para los querellantes, resulta relevante para la investigación. "Mau (owner): 'es mas, el viernes me saco una foto con el dandole un beso'", escribió Novelli. "Sergio Crypto City: 'me voy a poner celoso'", respondió su interlocutor. "Mau (owner): 'y... con el p[u]edo hablar de minas x lo menos'". "Sergio Crypto City: 'si se puede llamar minas eso'".

Otro tramo de las conversaciones difundidas corresponde al 16 de septiembre de 2024 y revela un intercambio grupal en el que se mencionan publicaciones sobre el propio Presidente. "Sergio Crypto City" escribió en el chat: "Chicos, necesito el post como main speaker de Javier". Minutos después, otro integrante del grupo identificado como "Mapi" agregó: "Tomi necesitamos esto asap".

La conversación continuó con un pedido más concreto: "Estaría bueno una imagen de él, en una conferencia con público, tiene que ser un post épico". La respuesta de Novelli fue la que despertó mayor atención entre los investigadores: "Todo esto es Tomi porque mañana veo a Milei". El mensaje estaba dirigido a los integrantes del chat identificados como Tomi, Ariel Kmanus, Sergio Crypto City y Mapi.

Chats que sugieren cercanía entre Novelli y javier Milei

Para los abogados querellantes, ese tipo de intercambios podría sugerir un nivel de coordinación directa con el entorno presidencial que consideran relevante para el expediente. Uno de los episodios bajo análisis ocurrió el 30 de enero de 2025, cuando el empresario estadounidense Hayden Mark Davis llegó a la Argentina. El itinerario reconstruido por investigadores describe una jornada que combinó reuniones oficiales y movimientos financieros:

11:47: Davis aterriza en Ezeiza proveniente del Reino Unido y se aloja en el Four Seasons.

Davis aterriza en Ezeiza proveniente del Reino Unido y se aloja en el Four Seasons. 13:56: ingresa a Casa Rosada junto a Novelli y Manuel Terrones Godoy.

ingresa a Casa Rosada junto a Novelli y Manuel Terrones Godoy. 14:02: es recibido por Milei.

Dos minutos antes de iniciarse la reunión, una billetera vinculada a Davis transfirió US$499.000 a la plataforma Kraken, según registros de blockchain analizados por especialistas. A las 17:51, el Presidente publicó una selfie con Davis, en la que afirmó que el empresario lo estaba "asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país". Menos de una hora después, otra billetera asociada al estadounidense transfirió US$507.500 adicionales. En total, ese día se movieron más de 3,9 millones de dólares en criptoactivos. Esa misma noche, Novelli escribió a un contacto: "Cerré deal tremendo. Quiero festejar".

Más allá de esos chats, el contenido del teléfono de Novelli se convirtió en una pieza central de la investigación judicial. Los registros de llamadas y los mensajes recuperados por los peritajes del Ministerio Público Fiscal contradicen varios puntos de las explicaciones públicas que dio Milei sobre su papel en la promoción del token. Los datos muestran que el 14 de febrero de 2025 -día del lanzamiento de $LIBRA- el Presidente y el empresario mantuvieron al menos siete llamados telefónicos que sumaron 13 minutos y 10 segundos de conversación. En paralelo, Karina Milei participó en otras seis comunicaciones.

Los contactos ocurrieron en los minutos previos al tuit presidencial que impulsó el token y también inmediatamente después de la publicación. En ese momento, Novelli se encontraba en Dallas, Texas, en el salón donde el empresario estadounidense Hayden Mark Davis y su equipo ejecutaban el lanzamiento del criptoactivo. El detalle de las comunicaciones también pone en cuestión la explicación que el mandatario dio cuando estalló el escándalo. Aquella noche, tras borrar el posteo que promocionaba la criptomoneda, Milei aseguró que "no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto" y que no tenía "vinculación alguna" con la iniciativa.

Javier Milei y Hayden Davis en una nueva foto filtrada

Sin embargo, el peritaje muestra que la primera llamada de Novelli al Presidente ocurrió a las 18:02, cuando faltaban 36 minutos para que se creara el token. A las 18:38 se creó el activo digital y a las 18:51 se generó el pool de liquidez que permitía operarlo. Hubo otra comunicación entre ambos a las 18:54, apenas siete minutos antes del tuit de Milei, y una más a las 19:03, menos de dos minutos después de la publicación. Otro punto que sigue generando interrogantes es el código alfanumérico de 44 caracteres que el Presidente difundió en sus redes para que los inversores pudieran comprar el token: "Bo9jh3wsmcC2AjakLWzNmKJ3SgtZmXEcSaW7L2FAvUsU".

Milei afirmó que obtuvo ese código en internet. Sin embargo, el experto en blockchain Fernando Molina declaró bajo juramento ante la comisión investigadora del Congreso que ese dato no estaba disponible públicamente a las 19:01, momento exacto en que el mandatario lo publicó. La pregunta que sobrevuela el expediente es evidente: ¿quién le proporcionó el código en los minutos previos, cuando se multiplicaban las llamadas entre la residencia de Olivos y Dallas?

En medio del escándalo, el propio Hayden Davis alimentó esa sospecha. El empresario estadounidense declaró en una entrevista el 17 de febrero de 2025: "No me hagan el enemigo público número 1. No es que yo lo hackeé o algo. Estaba en la sala con gente que representaba al Presidente. Él dijo lo que iba a hacer. Él estaba al teléfono". El análisis del teléfono de Novelli también permitió recuperar un mensaje borrado en el que el lobista proponía redactar un descargo público que debía publicar el propio Milei cuando el escándalo ya estaba en marcha. "Esto es lo que quiero para el tweet. Esto es lo único que nos salva a él, a mí y a nosotros", escribió.

Mauricio Novelli y Javier Milei

Luego detalló el texto sugerido: "Quiero aclarar que apoyo plenamente la visión del proyecto de la moneda Libra. Me reuní personalmente con todos los involucrados y les expresé mi apoyo a sus objetivos. Si bien no tengo ningún interés financiero en el proyecto, confío en las personas que lo respaldan. No estoy muy versado memecoins, y cuando mis oponentes políticos comenzaron a acusarme falsamente de estar". Esa redacción mantenía viva la iniciativa en momentos en que el valor del token se desplomaba. Finalmente, el Presidente optó por otro mensaje publicado a las 0:38 del sábado 15 de febrero, donde afirmó que había apoyado "un supuesto emprendimiento privado" y que decidió borrar el posteo luego de "interiorizarse" en el proyecto.

Entre los archivos encontrados en el teléfono también apareció un texto en inglés que describe un presunto acuerdo económico por cinco millones de dólares vinculado al lanzamiento del token. El documento comienza con la frase: "Hola chicos. Este es el acuerdo final tal como lo discutimos con H", en una aparente referencia a Hayden Davis. Luego enumera tres pagos: "$1.5M de tokens o cash como pago adelantado. $1.5 millones en tokens o cash - Milei anuncia en Twitter como su asesor a Hayden Davis/Kelsien/familia Davis". El tercer punto menciona otros dos millones de dólares asociados a un "contrato firmado en persona por Milei para la asesoría de Blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y una revisión con Javier y Karina sobre estos dos cuatrimestres".

Detectaron en el teléfono de Mauricio Novelli borradores del "acuerdo confidencial" que Javier Milei habría firmado con Hayden Davis

El anuncio de Davis como asesor ocurrió efectivamente el 30 de enero de 2025, cuando el propio Milei publicó en X una foto junto al empresario y escribió: "LA TECNOLOGÍA ES ALIADA DE LA LIBERTAD. Hoy mantuvimos una muy interesante charla con el empresario Hayden Mark Davis, quien me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país". El caso $LIBRA investiga posibles maniobras de instigación a la inversión en el criptoactivo y el rol de distintos actores del ecosistema digital, así como eventuales vínculos con funcionarios y figuras del oficialismo.