El insulto como estrategia política: FOPEA reveló que la violencia contra periodistas incrementó un 55%

El informe anual del Monitoreo de Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) pone sobre la mesa una realidad que los y las trabajadoras de prensa viven todos los días pero que se magnifica con la literalidad de los datos. En el estudio que titularon "El periodismo en riesgo de silencio", se evidencia la violencia sin precedentes en las condiciones para ejercer el periodismo en Argentina.

Con un total de 278 casos de ataques contra periodistas registrados en 2025 , el informe es claro: se registró el número más alto desde que el Monitoreo comenzó a realizarse en 2008.

Javier Milei

El aumento del 55% respecto al año anterior (179 casos en 2024) es realmente preocupante y, sobre esto habló Fernando Stanich, presidente de FOPEA: "La presencia del periodismo es insustituible. Hay una trampa en la que pretenden hacernos caer, de instalar el 'algo habrán hecho'. Si eventualmente hay una presunta mala praxis periodística, podría investigarse. De ninguna manera corresponde una sanción colectiva (...) Lo que están consiguiendo es un bloqueo físico y un apagón informativo en la Rosada. Es importante que se tome dimensión, no es un privilegio ni un capricho estar en ese edificio, sino que hace a poder brindar información completa".

El informe también pone el foco en el rol del poder político como principal agresor de la prensa: el presidente Milei figura como autor de 119 de los incidentes registrados, consolidando su lugar como el principal responsable, reflejando un patrón sistemático de hostigamiento desde las más altas esferas del Estado Nacional.

Fernando Stanich, presidente de FOPEA

A continuación, los datos más relevantes del informe:

Aumento histórico en los ataques a periodistas . En 2025 se registraron 278 casos, lo que significa que hubo un aumento del 55% respecto al año anterior y alcanzando cifras nunca antes vistas desde el regreso de la democracia.

. En 2025 se registraron 278 casos, lo que significa que hubo un aumento del 55% respecto al año anterior y alcanzando cifras nunca antes vistas desde el regreso de la democracia. Violencia digital . Desde que los libertarios coparon la Casa Rosada, los episodios de violencia digital aumentaron un 137,6% y son las redes sociales la principal herramienta de intimidación y estigmatización.

. Desde que los libertarios coparon la Casa Rosada, los episodios de violencia digital y son las redes sociales la principal herramienta de intimidación y estigmatización. Distribución provincia por provincia . La Ciudad de Buenos Aires concentró la mayoría de los casos (186), seguida por la provincia de Buenos Aires (23), Tucumán (8), Córdoba (7), San Luis (6) y San Juan (6).

Los insultos que más se repitieron durante 2025

Sobre los discursos estigmatizantes . De los 278 casos, 139 correspondieron a discursos agraviantes o intimidantes desde medios afines al gobierno de La Libertad Avanza.

. De los 278 casos, 139 correspondieron a discursos agraviantes o intimidantes desde medios afines al gobierno de La Libertad Avanza. Ataques físicos y amenazas . Se registraron 58 ataques a la integridad física de periodistas , incluyendo 9 agresiones físicas directas, siendo la más grave la de Pablo Grillo , el fotoperiodista que casi pierde la vida durante una manifestación de jubilados el 12 de marzo tras el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada directamente contra él. Además,s e registraron amenazas, persecuciones, espionajes y hasta agresiones sexuales.

. , incluyendo 9 agresiones físicas directas, siendo la más grave la de , el fotoperiodista que casi pierde la vida durante una manifestación de jubilados el 12 de marzo tras el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada directamente contra él. Además,s e registraron amenazas, persecuciones, espionajes y hasta agresiones sexuales. Acciones judiciales . Durante 2025 se interpusieron 20 demandas contra periodistas y se registraron 9 amenazas de demandas.

Pablo Grillo momentos antes del impacto

Restricciones y censura . Hubo 28 restricciones al acceso a la información pública y 10 casos documentados de censura directa.

. Hubo 28 restricciones al acceso a la información pública y 10 casos documentados de censura directa. Abusos del poder estatal . Se denunciaron cuatro casos de detenciones indebidas o abusos por parte de las fuerzas de seguridad.

. Se denunciaron cuatro casos de detenciones indebidas o abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Ataques a bienes y vidas humanas . Se registraron cuatro ataques contra bienes pertenecientes a medios o periodistas.

. Se registraron cuatro ataques contra bienes pertenecientes a medios o periodistas. El insulto como estrategia . Una investigación liderada por Sandra Crucianelli analizó 113.000 mensajes publicados en la red social X por el presidente Javier Milei, dejando en evidencia el uso sistemático del insulto como herramienta política para deslegitimar al periodismo.

Los insultos que más se repitieron durante 2025

Las cifras son espeluznantes pero la realidad es palpable: el cierre de la sala de prensa de la Casa Rosada es uno de los ejemplos más simbólicos de las paupérrimas condiciones para el ejercicio del periodismo en Argentina. Es por eso que desde FOPEA se advierte que este tipo de acciones no solo afectan a los periodistas, sino que impactan directamente sobre la calidad democrática del país.