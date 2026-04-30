Javier Milei se subió al portaaviones nuclear USS Nimitz y profundizó su alineamiento con Estados Unidos

El presidente Javier Milei volvió a dar una fuerte señal de alineamiento político y militar con Estados Unidos al participar este jueves de ejercicios navales conjuntos en el Atlántico Sur a bordo del portaaviones nuclear USS Nimitz, una de las embarcaciones más emblemáticas de la flota estadounidense.

Milei viajó a Mar del Plata para fotografiarse en el portaaviones estadounidense USS Nimitz

La actividad, organizada por el Comando Sur de Estados Unidos junto con la Armada Argentina y la Embajada norteamericana, se desarrolló frente a las costas de Mar del Plata y Necochea en el marco del operativo Passex 2026, una serie de maniobras militares que incluyen ejercicios de defensa aérea, tácticas navales, operaciones de búsqueda y rescate y simulaciones con aviones de combate F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk.

Milei partió desde Aeroparque por la mañana y aterrizó una hora y media más tarde directamente sobre la cubierta del portaaviones, a bordo de un avión estadounidense Grumman C-2 Greyhound, la aeronave utilizada para el traslado de personal y suministros desde tierra firme hacia este tipo de naves militares. La imagen del mandatario argentino desembarcando en un portaaviones nuclear norteamericano no pasó inadvertida.

En la Casa Rosada la visita fue presentada como parte de la cooperación bilateral en materia de defensa, aunque en distintos sectores políticos y diplomáticos volvió a encender alarmas por el nivel de subordinación geopolítica que exhibe el Gobierno libertario respecto de Washington. Junto al Presidente viajaron Karina Milei, el canciller Pablo Quirno, el titular de Diputados Martín Menem, el ministro de Defensa Carlos Presti y autoridades militares argentinas.

Todos posaron junto al embajador estadounidense Peter Lamelas sobre la cubierta del USS Nimitz, en una foto que buscó reforzar el mensaje político detrás del operativo. Desde su llegada al poder, Milei profundizó los vínculos militares y estratégicos con Estados Unidos. Uno de los antecedentes más resonantes fue su viaje a Ushuaia junto a la entonces jefa del Comando Sur, Laura Richardson, donde el Gobierno impulsó el proyecto de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego con financiamiento parcial estadounidense.

Milei viajó a Mar del Plata para fotografiarse en el portaaviones estadounidense USS Nimitz

Ese acercamiento permanente a Washington ocurre mientras la administración libertaria insiste en presentar a Estados Unidos e Israel como sus principales aliados internacionales y desplaza históricas posiciones de autonomía diplomática argentina. El operativo Passex 2026 también generó controversia por la forma en que fue autorizado. El Gobierno habilitó los ejercicios mediante el Decreto 264/2026, evitando el paso por el Congreso, pese a que este tipo de maniobras militares conjuntas suelen requerir aprobación parlamentaria.

Las actividades incluyeron un despliegue naval de gran escala. Participaron el destructor estadounidense USS Gridley y varias embarcaciones argentinas, entre ellas el destructor ARA "La Argentina", las corbetas ARA "Robinson" y ARA "Rosales", además de patrulleros oceánicos y helicópteros Sea King. También se realizaron vuelos de exploración con aeronaves P3C Orion y simulaciones de ataques aéreos con cazas F-18.

Desde la Armada destacaron que estos ejercicios permiten "elevar los estándares profesionales" y mejorar la interoperabilidad entre fuerzas. Sin embargo, distintos sectores cuestionan que, detrás del discurso técnico, el Gobierno profundiza una política exterior cada vez más alineada con los intereses estratégicos norteamericanos en una región históricamente sensible como el Atlántico Sur. La presencia del USS Nimitz además reavivó el debate sobre la soberanía y el rol de las potencias extranjeras en aguas cercanas a las Islas Malvinas y la Antártida, en un contexto internacional marcado por crecientes disputas geopolíticas.

Milei viajó a Mar del Plata para fotografiarse en el portaaviones estadounidense USS Nimitz

No es la primera vez que un portaaviones estadounidense realiza maniobras en el Mar Argentino durante la gestión libertaria. En 2024 ya había arribado el USS George Washington, también de propulsión nuclear, para ejercicios similares en el marco del Southern Seas 2024.