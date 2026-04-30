Dos nuevas denuncias contra Diego Guacci por acoso sexual derriban el polémico proyecto de ley de Carolina Losada

Diego Guacci, ex entrenador de fútbol femenino, suma dos nuevas denuncias por acoso sexual, hostigamiento y abuso psicológico, lo que suma un triste número de denunciantes a siete el total de testimonios en su contra. Las declaraciones fueron realizadas durante un conversatorio en el Senado de la Nación, donde varias mujeres rompieron el silencio.

Magui, una de las nuevas denunciantes y exjugadora convocada por Guacci para la selección sub-15 y sub-17, relató: "Diego me hostigaba por mi sexualidad. En cada entrenamiento me repetía que mi rendimiento se basaba en si yo estaba con mi pareja o no. Me decía que 'si rendía mal era porque no cogía con ella y porque no me bancaba una concentración', y que para entrenar 'tenía que tener los mismos ovarios que tenía para demostrar mi sexualidad públicamente', como si ser lesbiana estuviese mal", expresó Magui y, en la misma línea agregó: " Él amenazaba todo el tiempo con que si yo hablaba o alguien más hablaba estábamos afuera y que no pisábamos nunca más el predio ".

Diego Guacci

El relato de Magui expuso la violencia psicológica ejercida por Guacci además del uso de su posición de poder para silenciar a las jugadoras y perpetuar un ambiente hostil: "Tenía una manera muy violenta de tratar a las chicas, pero específicamente a mí me hablaba lejos del grupo y sin que nadie pudiera opinar acerca de lo que él decía", concluyó.

Otro testimonio desgarrador fue el de la madre de Luana Muñoz, jugadora de Belgrano y también denunciante: "Cuando Luana se abre y me cuenta el abuso psicológico que sufrió con esta persona yo no entendía nada. Una se pone a pensar cómo no lo advertí, cuestionamientos que uno se hace", expresó la madre y contó que otras madres le habían advertido sobre los comportamientos "nefastos" de este miembro de la FIFA.

Más denuncias contra Diego Guacci

Por su parte, la mismísima Luana Muñoz contó el temor que aún existe entre otras jugadoras que vivieron situaciones parecidas y que, por el contexto no se animan a denunciar: "Las entiendo perfectamente porque, cuando nosotras hablamos, empezaron a instigarnos, a etiquetarnos en redes sociales y hasta recibimos amenazas", confesó la futbolista. En un contexto donde las víctimas enfrentan revictimización y ataques además de estar en el ojo público el tema de las "denuncias falsas", Muñoz fue contundente: "Hoy en día, denunciar para una mujer no es nada fácil, sin importar el cargo que ocupe el hombre involucrado".

La licenciada en trabajo social Florencia Marco, ex jefa de prensa del fútbol femenino de Boca, también tomó la palabra para reflexionar sobre la falta de justicia y las dificultades del proceso legal. Marco apuntó contra el proyecto impulsado por Carolina Losada sobre las supuestas "denuncias falsas": "Ninguna de las que estamos acá fue beneficiada llevando adelante una denuncia de abuso sexual. El proceso es muy difícil", afirmó.

Más denuncias contra Diego Guacci

💣 Bombita. Carolina Losada está al frente del proyecto para endurecer las penas en caso de que las denuncias por abuso y acoso sexual sean falsas y propone de 3 a 6 años de prisión para quienes denucnian. Enbril de 2026, el proyecto obtuvo un dictamen favorable en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado.

Cabe recordar que este grupo de jugadoras había denunciado formalmente ante la Comisión de Ética de la FIFA, donde las jugadoras presentaron testimonios detallados sobre los abusos sufridos durante el ejercicio de Guacci como director técnico. De hecho, fue con el respaldo jurídico del sindicato mundial FIFPro que se expusieron patrones de comportamiento sostenido en el tiempo que incluyen comentarios inapropiados sobre el físico y la vida privada de menores de edad, así como maltrato psicológico constante.

Carolina Losada

Sin embargo, pese a la gravedad de las denuncias, los hombres de la FIFA desestimaron las acusaciones al considerar "insuficientes las pruebas presentadas" para sancionar penal o administrativamente al entrenador.