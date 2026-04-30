María Belén Ludueña y Jorge Macri le dieron la bienvenida a Vito: emoción, ternura y el comienzo de una nueva etapa

La llegada de un hijo siempre transforma todo. Y este jueves, esa revolución de amor alcanzó de lleno a la periodista María Belén Ludueña y al jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, que se convirtieron en padres de Vito, su primer hijo juntos. El nacimiento ocurrió en el Sanatorio Otamendi y fue confirmado inicialmente por el periodista Pablo Montagna, quien adelantó que la pareja compartiría la noticia en redes sociales apenas pasaran las primeras horas del parto.

Finalmente, así ocurrió. Poco después del nacimiento, Ludueña publicó una imagen profundamente emotiva desde la clínica: acostada en la camilla, sonriente y todavía atravesada por la intensidad del momento, con el pequeño Vito apoyado sobre su pecho y Jorge Macri acompañándolos de cerca, todavía con barbijo y cofia quirúrgica. La postal mostró el instante exacto en que la pareja se convirtió oficialmente en una familia de tres. Junto a la foto, la periodista escribió un mensaje breve pero cargado de felicidad: "¡Bienvenido Vito! Somos muy felices por tu llegada. Te amamos. Muchas gracias a todos por el cariño".

La reacción fue inmediata. Amigos, colegas, figuras del espectáculo y de la política inundaron las redes sociales con mensajes de felicitaciones y afecto para la pareja, que venía compartiendo con entusiasmo la espera del nacimiento. Horas antes del parto, Ludueña había mostrado parte de esa intimidad previa al gran momento. En una historia de Instagram publicada junto a Jorge Macri, ambos aparecieron abrazados en el ascensor del edificio, sonrientes y expectantes. "Última foto de 2", escribió ella, anticipando que todo estaba a punto de cambiar.

Poco después, también se despidió de su embarazo con una mezcla de nostalgia y alegría: "Chau panza! Te voy a extrañar! Gracias Virgencia por este embarazo privilegiado". La llegada de Vito representa además la concreción de una historia de amor que comenzó hace varios años y que tuvo su gran celebración en 2022, cuando la periodista y el dirigente político sellaron su relación con una elegante boda en Mar del Plata, ciudad natal de Ludueña.

En las últimas semanas, la conductora también había contado cómo eligieron el nombre de su hijo. Según explicó, "Vito" está asociado a conceptos como vida y protección, valores que consideró esenciales para transmitirle desde el primer día. Una elección cargada de simbolismo que hoy cobra todavía más sentido con el bebé finalmente en brazos de sus padres.

Para Jorge Macri, el nacimiento tiene además un componente especial: si bien ya es padre de Antonio, Giorgio y Martina, fruto de una relación anterior con Florencia De Nardi, esta nueva experiencia lo encuentra atravesando otra etapa personal y familiar. Para Ludueña, en cambio, se trata de la concreción de un deseo largamente esperado: convertirse en madre por primera vez.