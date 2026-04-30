La CGT se prepara para dar batalla: "Vamos hacia una medida de fuerza mucho más fuerte"

A horas de concretarse la marcha por el Día del Trabajador, la Confederación General del Trabajo (CGT) dejó entrever que la situación con el gobierno libertario de Javier Milei está lejos de enfriarse. Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la central obrera, explicó cómo se configurará el fin del silencio que antecede al huracán.

"Claramente, vamos a ir hacia una medida de fuerza mucho más fuerte", dijo contundente en una nota para Futuröck en el contexto de la movilización que tiene lugar este jueves 30 de abril desde las 15 horas y terminará en la convulsionada Plaza de Mayo.

Cumbia, Chori y todo el movimiento obrero. La previa de la marcha de la CGT en Plaza de Mayo.



En breve más detalles en el aire de @somosradioam530 pic.twitter.com/EDgAg8OPpB — Martín Suárez (@MDSuarez) April 30, 2026

Este acto promete ser una contundente muestra de fuerza popular por el Día del Trabajador. Según Sola, el objetivo es claro: "Mostrar en la calle el malhumor social que en todos lados se percibe", dijo y enumeró las consecuencias de la caída del consumo, el endeudamiento familiar, la pérdida de puestos de trabajo y la precarización laboral.

Desde los albores de esta manifestación, hubo una línea clara de reivindicar al Papa Francisco en el primer año de su fallecimiento. Sola lo explicó claramente: "(El Sumo Pontífice) sigue hablándole al mundo del trabajo, revitalizando los derechos, la dignidad del trabajo y la representación de las organizaciones gremiales".

📌 "Vamos hacia una medida de fuerza mucho más fuerte, lo que más nos interesa es mostrar el malestar social"



👉 Jorge Sola, secretario general de la CGT, en #TotalNormalidad pic.twitter.com/o8GUGHbCHV — Futurock.fm (@futurockOk) April 29, 2026

Sin embargo, desde la CGT también intentaron moderar las expectativas sobre una huelga inminente y si bien Sola evitó confirmar si la medida más fuerte implicará un nuevo paro general, lo cierto es que, de concretarse, sería el quinto en menos de un año contra la administración de La Libertad Avanza con Milei a la cabeza.

"No nos almorcemos la cena. Primero, la marcha", comentó a La Nación una fuente del consejo directivo cegetista (liderada también por Octavio Argüello de Camioneros y Cristian Jerónimo del sindicato del vidrio), intentando enfriar las especulaciones sobre una huelga general. Sin embargo, el mensaje es claro: la CGT no descarta ninguna herramienta para enfrentar el ataque sistemático a los derechos de los y las trabajadoras.

Represión durante el tratamiento de la reforma laboral

Mientras tanto, en el plano judicial, la reforma laboral impulsada por el gobierno está en pleno tira y afloje judicial con la reciente decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal de declararse competente para analizar su constitucionalidad que generó indignación en los sindicatos. Sobre esto, Sola fue tajante: "El tema debe volver al juez natural", dijo, en referencia al magistrado laboral Raúl Horacio Ojeda, quien había suspendido 82 artículos de la polémica Ley 27.802 y completó: "En todo caso, que la autoridad que defina lo que ese juez decida sea la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que es la que intervino en el primer expediente que se abrió contra la reforma laboral. Si nada de esto sucede, vamos a presentar el recurso ante la Corte Suprema".

Está todo dado para que este jueves sea histórico, un día clave para medir fuerzas entre la CGT y el gobierno de La Libertad Avanza donde se juega constantemente con la amenaza latente de un nuevo paro general y el posible avance hacia la Corte Suprema en relación con la reforma laboral.