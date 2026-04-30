Entre lágrimas y furia, Verónica Ojeda apuntó contra los acusados por la muerte de Maradona: "Ellos mataron al padre de mi hijo"

El clima en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro volvió a cargarse de tensión, dolor y bronca. Entre llantos, interrupciones y acusaciones explosivas, Verónica Ojeda reanudó este jueves su declaración testimonial en el juicio que busca determinar si hubo responsabilidades penales en la muerte de Diego Armando Maradona. Y no se guardó nada. "Ellos mataron al padre de mi hijo, que perdió a su papá. Mi hijo necesitaba estar con su papá más que nada. Él lo sigue padeciendo, llorando. Nos sigue costando todos los días. Quiero un poco de tranquilidad, de paz", lanzó.

La ex pareja del ídolo declaró frente a los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani, y no duó en señalar directamente a los siete acusados sentados en el banquillo. De hecho, la madre de Diego Fernando Maradona, hoy de 13 años, quebró en llanto al recordar el sufrimiento de su hijo y apuntó especialmente contra el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, a quienes llamó "asesinos hijos de puta".

El estallido emocional ocurrió luego de que se reprodujeran chats y audios entre integrantes del equipo médico que asistía a Maradona en sus últimos días. "Yo soy una mamá que hacía lo que estaba a mi alcance. Y me da mucha impotencia escuchar esto y que me traten así a mí, porque yo nunca los traté mal a ellos, siempre estuve a disposición. Me peleé con todos para ayudarlos a ellos, a Luque, a Agustina, a Díaz, ¿para que me traten así como persona? Me parece que no nos merecemos esto", sostuvo entre lágrimas.

Y fue todavía más dura: "Todas las cosas que nos hacen estos asesinos hijos de puta. Toda la manipulación a la familia, porque a mí me decían una cosa y a las hijas otra para que nosotros nunca estemos unidos. Aprovechaban esas cosas para que nosotros no tengamos comunicación. Es como una secta, toda una gente podrida que quería sacarle cosas a Diego. ¿Cómo puede hacer un médico esto? ¿Cómo pueden hacer eso?".

Durante su relato, Ojeda reconstruyó las visitas que realizó a la casa del barrio privado San Andrés, en Benavídez, donde Maradona pasó sus últimos días tras ser operado de un hematoma subdural. La descripción que hizo de la vivienda estremeció a la sala. "La casa era un desastre. No estaba en condiciones y había mucha suciedad. La habitación, que no era una habitación sino un playroom, estaba en muy mal estado. Le pusieron una pelela como baño. Había un olor terrible", declaró.

Verónica Ojeda apuntó contra los acusados por la muerte de Maradona

La ex pareja del Diez también cuestionó con dureza el supuesto esquema de internación domiciliaria. "No, nada. Ni una ambulancia. Yo tuve una internación en mi casa en 2007 por alcoholismo de Diego. En casa había ambulancia 24/7, enfermero 24/7, aparatología de todo tipo. Eso era una internación domiciliaria, esto era un mamarracho. Acá no había nadie señores jueces, nadie", afirmó.

Ojeda recordó además una visita realizada el 18 de noviembre de 2020, apenas una semana antes de la muerte de Maradona, y aseguró que ya entonces había advertido sobre el deterioro físico del ex futbolista. "Hablé con Agustina, Vanesa y Luque. Les dije que Diego no estaba bien. Estaba todo hinchado, estaba malo, enojado con todos. Al único que aceptaba era a Dieguito", relató. Según contó, insistió para que intervinieran: "Le dije 'hablá con Agustina y decile que venga Díaz, no puede ser esto'".

La última vez que vio con vida a Maradona fue el 23 de noviembre, dos días antes de su muerte. "Diego estaba solo con una enfermera que estaba en el living. Diego estaba en la habitación a oscuras, todo hinchado como una pelota, barbudo y con mucho olor en su cuerpo", describió. "Lo miré y le digo: 'Diego por favor no podés estar así, bañate, tenés mi número'. Señores jueces ya en ese momento Diego estaba todo hinchado, barbudo, con mal olor con una pelela al lado de él, con olor a baño", agregó.

En otro tramo de la audiencia, Ojeda aseguró que tanto Luque como Cosachov habían prometido una internación domiciliaria con todos los cuidados necesarios. "Nos dijeron que iba a ser una internación domiciliaria y que iba a tener todo. Eso está en el audio que aporté el otro día a los jueces. Nos dijeron que iba a haber de todo y no había nada, ni un aparato para la presión. En esa reunión nos dijeron todo al revés", denunció.

Verónica Ojeda, Dieguito Fernando y Mario Baudry presenciaron la lectura del veredicto en contra de la ahora ex jueza Makintach.

La mujer también recordó el vínculo de confianza que Maradona tenía con Luque y expresó su desconcierto frente al desenlace. "A Luque, que Diego tanto que lo quería, hasta le regaló una moto. Y él venía en moto a Olivos. No entiendo por qué le hicieron eso a Diego, porque nos manipularon de esa manera. Yo quiero Justicia", reclamó. El juicio continuará con nuevas declaraciones y con la posible reproducción de audios aportados por Ojeda como prueba. También declarará el médico Colin Campbell, quien asistió a Maradona cuando se descompensó, y se espera una ampliación de la declaración del psicólogo imputado Carlos Díaz.