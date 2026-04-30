Durante su primer informe de gestión ante Diputados, el jefe de Gabinete Manuel Adorni afirmó que los reiterados viajes del presidente Javier Milei al exterior corresponden a la política de búsqueda de inversiones para el país. En medio del ajuste permanente sobre jubilados, trabajadores y universidades, el mandatario acumula más de $4.700 millones en gastos vinculados a viajes internacionales desde que asumió el poder. La cifra surge de los informes oficiales presentados por la Jefatura de Gabinete ante el Congreso y expone el fuerte contraste entre el discurso de austeridad libertaria y el costo millonario de la agenda internacional presidencial.

Mientras ajusta a los argentinos, Milei ya gastó más de $4.700 millones en viajes al exterior

De acuerdo con Ámbito, el cálculo, reconstruido a partir de distintos informes de gestión elaborados primero por Nicolás Posse, luego por Guillermo Francos y recientemente por Adorni, muestra que solamente entre septiembre de 2025 y marzo de este año los traslados al exterior del mandatario y su habitual comitiva demandaron unos $437 millones al Estado nacional. A ese monto se suman otros $2.300 millones gastados entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, además de más de $1.970 millones correspondientes al período siguiente.

Todo financiado mientras el Gobierno sostiene recortes sobre áreas sensibles como salud, educación, obra pública, discapacidad y ciencia. Lejos de limitarse a compromisos diplomáticos estratégicos, buena parte de los viajes presidenciales estuvieron ligados a actividades de perfil ideológico y partidario, especialmente vinculadas a sectores de la ultraderecha internacional. Estados Unidos se consolidó como el destino predilecto de Milei. El Presidente viajó más de una decena de veces a ciudades como Washington, Miami, Nueva York, Los Ángeles y West Palm Beach.

Allí combinó reuniones con Donald Trump y Kristalina Georgieva con participaciones en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el gran foro global de la derecha radical. Uno de los viajes más costosos ocurrió en noviembre de 2024, cuando Milei asistió a la CPAC y al evento "America First". Aquella gira demandó unos 169 mil dólares, equivalentes entonces a más de $165 millones. El mandatario se hospedó en el exclusivo Hotel The Ben y mantuvo encuentros con Trump, por entonces presidente electo de Estados Unidos.

Milei vuelve a Estados Unidos y profundiza su alineamiento con Trump

En abril de este año volvió a viajar a Norteamérica para participar de la gala "American Patriots", donde recibió un premio junto al líder republicano. Solo el traslado aéreo implicó un gasto superior a los $87 millones, mientras que el hospedaje en West Palm Beach costó otros $15 millones. La agenda internacional del libertario también estuvo atravesada por polémicas. Uno de los episodios más cuestionados fue la presencia de Bettina Julieta Angeletti, esposa de Manuel Adorni, en un vuelo oficial hacia Nueva York "en carácter de invitada". El propio exvocero presidencial justificó la situación diciendo: "Vengo a deslomarme a EEUU y quería que me acompañe".

Aunque la causa judicial por ese viaje fue archivada, el episodio abrió nuevas investigaciones sobre el patrimonio del funcionario y presuntos gastos injustificados. Europa también ocupó un lugar central en la agenda presidencial. Italia fue visitada en al menos cinco oportunidades, incluida la asistencia al funeral del papa Francisco. España, en tanto, se convirtió en una plataforma habitual para encuentros con referentes de la extrema derecha europea, especialmente con el líder de VOX, Santiago Abascal.

En suelo español, Milei presentó su libro "El Camino del Libertario", participó de la cumbre "Europa Viva 24" y protagonizó un conflicto diplomático de magnitud tras calificar de "corrupta" a la esposa del presidente Pedro Sánchez. A lo largo de 2025 y 2026 volvió varias veces a Madrid para reuniones políticas, encuentros empresariales y foros económicos vinculados al universo libertario internacional. Incluso dedicó parte de esas giras a encuentros informales, como una charla futbolera con Diego Simeone.

Javier Milei volvió a llorar en el Muro de los Lamentos

La afinidad ideológica también marcó sus visitas a Hungría, donde se reunió con Viktor Orbán, uno de los principales referentes de la ultraderecha europea, y a Paraguay, país que más visitó dentro de Sudamérica por su cercanía política con Santiago Peña. El Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, fue otro de los destinos frecuentes. Solo el hospedaje en el lujoso Steigenberger Grandhotel Belvédere durante la edición 2025 demandó casi $70 millones. Mientras tanto, la situación económica local continúa deteriorándose. Con salarios rezagados, tarifas en alza y caída del consumo, el Gobierno insiste con el ajuste fiscal como bandera política. Sin embargo, los millonarios gastos destinados a sostener la intensa agenda internacional presidencial profundizan las críticas sobre las verdaderas prioridades de la administración libertaria.