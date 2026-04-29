Yanina Latorre aseguró que Pampita y Martín Pepa se separaron, aunque ambos fingieron demencia

Luego de los rumores que durante meses golpearon la relación de Martín Pepa y Carolina "Pampita" Ardohain, Yanina Latorre reveló que ambos están separados y que la distancia habría comenzado a principios de abril. La periodista no lo confirmó por parte de los protagonistas, pero no es la única que lo publicó y además de tener dos fuentes que se lo aseguraron, desde el entorno de la modelo no le contestaron nada.

"Dos personas me dicen que sí. Después todo el entorno directo de ella no me contesta. Es gente con la que yo hablo asiduamente y nadie me contesta", reveló Latorre al aire de SQP, el programa que conduce en América TV. En ese sentido, la pareja de Diego Latorre reconoció que hicieron un trabajo de producción y detectaron que los últimos likes que se dieron en redes sociales fueron de principios de abril.

Lo más paradójico fue que la mismísima Pampita, cuando se enfrentó a la prensa el último domingo en los Martín Fierro de la moda, dejó una imagen completamente distinta en relación a su estado civil. "Siempre estoy enamorada. Ya me conocen. Soy una mujer enamorada de la vida", afirmó convencida.

Según detalló Latorre, la primera vez que se enteró del tema fue a partir de una amiga en común que le confesó que la modelo estaba "mucho más tranquila desde que se separó". A la periodista la afirmación la sorprendió y no dijo nada para no despertar sospechas de que la había quemado con la notificación de la actualización de ella.

Pampita otra vez soltera.

"No sé si se acuerdan que la última vez que se habló acá de Pampita, se enojó, se enajenó, salió al aire, nos puteó en todos los colores, estaba volviendo del velorio de un amigo. Y esa noche hablé hasta tarde con ella y me dijo 'yo estoy siempre abierta a dialogar, cuando te llegue una data mía escribime, llamame'. Ayer le escribí a las 16, a las 17, a las 18 y hoy a las 8", se justificó la conductora, quien agregó que Pepa tampoco le contestó.

Durante este miércoles Latorre subió una placa negra sin dar nombres "para meter presión". Horas más tardes su colega Paula Varela hizo lo propio, aunque sí mencionó a los protagonistas de la separación. "Uno más uno es dos. Lo tiene ella, lo tengo yo", explicó. "En todas las separaciones de Pampita me pasa lo mismo. Tiene que entender que a la gente le interesa su vida porque ella nos participa: te presenta al novio, sacan fotos", protestó.