Un nuevo audio sacude el juicio por Maradona: Verónica Ojeda retomará su declaración y podría presentar una grabación inédita

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona volverá a vivir este jueves una jornada cargada de tensión, dolor y expectativa. En los Tribunales de San Isidro, Verónica Ojeda retomará su declaración y podría presentar un nuevo audio considerado "clave" para reconstruir cómo se decidió la internación domiciliaria del Diez, apenas semanas antes de su muerte. La aparición de esta grabación desató una verdadera conmoción en la sala de audiencias. Abogados, fiscales y jueces quedaron sorprendidos cuando la ex pareja de Maradona reveló que tenía en su poder un registro mucho más extenso de la reunión realizada en la Clínica Olivos a comienzos de noviembre de 2020, donde familiares y médicos definieron el tratamiento que terminaría con Diego aislado en una casa del barrio privado San Andrés, en Tigre.

Verónica Ojeda retomará su declaración

Hasta ahora, el expediente contaba con un audio de una hora y cinco minutos aportado por el médico Rodolfo Benvenuti. Pero el material que Ojeda asegura haber grabado personalmente dura una hora y 45 minutos y, según trascendió, contendría conversaciones y detalles explosivos que podrían comprometer aún más a varios de los imputados. "Todos mencionan la famosa reunión en la clínica Olivos, pero todavía no pudimos escuchar la grabación", reclamó uno de los abogados durante la última audiencia, antes de que el debate quedara abruptamente interrumpido por una falla técnica en los micrófonos.

El episodio generó un clima de máxima tensión dentro del tribunal. El fiscal Patricio Ferrari manifestó sorpresa ante la aparición de la nueva prueba, mientras que Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona, pidió escuchar el contenido antes de que sea incorporado formalmente al debate. "No puedo creer que coincida con Burlando, pero también necesitamos escuchar desde esta parte ese audio", ironizó Francisco Oneto, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los principales acusados.

La expectativa crece porque la grabación podría arrojar nueva luz sobre la polémica decisión de trasladar a Maradona a una internación domiciliaria que hoy está bajo severo cuestionamiento judicial. Para la fiscalía y parte de la familia del ídolo, Diego fue abandonado a su suerte en una casa sin las condiciones médicas adecuadas para afrontar su delicado estado de salud. Ojeda ya había dejado frases demoledoras antes de que la audiencia fuera suspendida. Apuntó directamente contra los profesionales imputados y exigió que el audio se reproduzca completo ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

Piden justicia para esclarecer la muerte de Diego Maradona

El tribunal deberá resolver ahora si la grabación se escucha públicamente durante el juicio, una posibilidad que mantiene en vilo tanto a las querellas como a las defensas. La jornada también tendrá otro momento estremecedor con la declaración de Colin Campbell, el médico vecino del barrio San Andrés que fue la primera persona en asistir a Maradona el 25 de noviembre de 2020. Su testimonio ya había impactado en el juicio anterior, luego anulado, cuando describió la dramática escena que encontró al ingresar a la vivienda. "No tenía signos vitales hacía un tiempo y su cuerpo estaba rígido", declaró el año pasado.

Campbell realizó maniobras de RCP desesperadamente, pero Diego ya estaba muerto. Además, se espera que finalmente declare Carlos Díaz, el psicólogo especializado en adicciones que integraba el equipo tratante y que está acusado de haber contribuido al aislamiento del exfutbolista durante sus últimos días. Díaz es uno de los siete imputados por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Maradona, junto a Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el médico clínico Pedro Di Spagna, la coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Almirón y Mariano Perroni.

Hinchas piden justicia por Diego Maradona

La enfermera Dahiana Madrid, por su parte, enfrentará un juicio por jurado popular una vez concluido el debate principal.