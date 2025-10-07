Crisis en La Libertad Avanza: el escándalo Espert desató una batalla judicial por la reimpresión de boletas

El intento del oficialismo por borrar a José Luis Espert de las boletas electorales generó un nuevo frente judicial y político a menos de tres semanas de las elecciones del 26 de octubre. La Libertad Avanza (LLA) solicitó la reimpresión de todas las Boletas Únicas de Papel (BUP) del distrito bonaerense para reemplazar la imagen del economista -bajado por sus presuntos vínculos con el empresario narco Federico "Fred" Machado- por la del ahora primer candidato, Diego Santilli.

La resolución del juez Alejo Ramos Padilla

Pero el pedido desató una tormenta. La Junta Electoral Nacional del distrito Buenos Aires, encabezada por el juez Alejo Ramos Padilla, resolvió este lunes que todas las fuerzas políticas sean notificadas del planteo y citadas a una audiencia el próximo miércoles 8 de octubre a las 10:30, a la que también deberá asistir el ministro del Interior, Lisandro Catalán. En una resolución de siete puntos, el magistrado requirió además informes urgentes sobre los costos, los plazos y la viabilidad técnica de volver a imprimir el material electoral, gran parte del cual ya está en manos de la Justicia.

Ramos Padilla pidió al Ministerio del Interior que detalle "el costo de la eventual reimpresión de la totalidad de las boletas únicas papel, si existe partida presupuestaria habilitada, si resulta necesario un nuevo proceso licitatorio, qué imprentas intervendrían y en qué plazos podrían entregarse". También requirió al Correo Oficial que precise los tiempos mínimos para distribuir el nuevo material en todo el distrito. La magnitud del operativo preocupa. Según fuentes de la Casa Rosada, cerca del 80% de las boletas ya fue producido, y una reimpresión total elevaría el gasto a unos 15 mil millones de pesos, equivalentes a 37.845 jubilaciones mínimas.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció en diálogo con radio Mitre el desconcierto del Gobierno: "Desconozco completamente qué está pasando", admitió. Consultado sobre la posibilidad de reimprimir las boletas, explicó que la decisión está en manos de la Justicia Federal de La Plata, y advirtió que "no es solo la impresión de boletas, sino que eso sigue un cronograma con distintas etapas". "Gran parte del material ya está impreso", admitió. El funcionario intentó despegarse del costo del proceso y sostuvo que, si la Justicia lo ordena, "si el juez dice que lo tiene que pagar La Libertad Avanza, tendrá que pagar La Libertad Avanza".

Sin embargo, en el oficialismo reconocen que el gasto debería asumirlo el Ministerio del Interior. "El partido no tiene los 10 millones de dólares. Tendrá que ver cómo los obtiene, cómo los junta, requerir apoyos o donaciones", dijo Francos. Mientras tanto, el intento de colocar a Diego Santilli en lugar de Espert abrió otra controversia legal. El Gobierno invoca una supuesta interpretación del Artículo 7 del Decreto 171/2019, que habilitaría reemplazos "varón por varón", desplazando así a Karen Reichardt, segunda en la nómina. Pero la dirigente opositora Malena Galmarini adelantó que pedirá a la Cámara Electoral que impida el cambio: "No aplica género por género en el primer lugar porque no modifica la paridad de la lista. Si lo mueven, hay que mover toda la lista. Es necesario que encajen en mujeres", advirtió.

El Gobierno enfrenta una reimpresión de boletas de 15 mil millones tras la renuncia de Espert

Desde el Frente Renovador, el diputado Rubén Eslaiman presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para rechazar la maniobra. "Esta situación violaría la igualdad entre fuerzas, generaría un gasto innecesario y abriría la puerta a nuevos reclamos por cualquier modificación de listas", sostuvo. En la iniciativa, Eslaiman expresó su "rechazo a la pretensión de reimpresión de la Boleta Única de Papel por resultar contraria a la Ley 27.781 y a los principios de igualdad y austeridad en el gasto electoral". El diputado recordó que la ley establece que "la impresión de las boletas únicas de papel corresponde al Poder Ejecutivo en una cantidad equivalente al número de electores más un cinco por ciento adicional", eliminando así los excesos del viejo sistema partidario.

Diego Santilli y Karina Milei

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, también cargó contra el oficialismo por el costo de la operación: "Convertirán a estas elecciones en las más caras de la historia", advirtió. Y puso números sobre la mesa: "En 2023 imprimir boletas costó el equivalente a 34 mil millones de pesos de hoy. En 2025 ya van 43 mil millones, más IVA, 52 mil millones. Lo mismo que 10.000 salarios docentes o dos campus universitarios".

Sujarchuk fue más allá y comparó el gasto con políticas sociales: "Son 20.000 tratamientos anuales para personas con discapacidad o un año completo de transporte adaptado en todo el país. Mientras tanto, el Gobierno dice que no hay plata para la educación, la salud ni la discapacidad". Incluso dentro del propio espacio libertario surgieron críticas.

El diputado Fabián Luayza, del sector "dialoguista", rechazó la propuesta: "No se puede gastar una fortuna. Si no hay plata para los jubilados, para el Hospital Garrahan o las universidades, mucho menos puede haberla para tener que gastar una fortuna desde el Estado por una situación particular de un partido político", dijo. Y pidió "responsabilidad y prudencia".

José Luis Espert y Fred Machado

A tres semanas de los comicios, el escenario es incierto. El Código Nacional Electoral establece que cualquier impugnación sobre el diseño de boletas debe realizarse con 60 días de antelación, un plazo que ya venció. Con boletas impresas y parte del material ya en distribución, la jugada de Milei para borrar a Espert de la foto no solo enfrenta trabas logísticas, sino también un creciente costo político. La Justicia, ahora, tiene la palabra. Pero el reloj electoral no se detiene.