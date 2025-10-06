Victoria Villarruel le mojó la oreja a Javier Milei: tuvo que justificar su foto con Insfrán

La reciente visita de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, a la provincia de Formosa, donde compartió palco con el gobernador Gildo Insfrán en el acto por el 50° aniversario del ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29, desató un intenso debate político y social. Las fotos incomodaron demasiado al espacio de La Libertad Avanza que ya tiene bastantes conflictos entre los vínculos de Espert con el narcotráfico y las denuncias por corrupción de Karina Milei.

El evento, que conmemoró el Día del Héroe Formoseño, fue presentado por Villarruel como parte de su "compromiso de recorrer todas las provincias argentinas". Sin embargo, la fotografía junto al histórico gobernador peronista fue interpretada por algunos como una "mojada de oreja" a Javier Milei con quien está todo roto hace meses.

Victoria Villarruel junto a Gildo Insfrán

Desde su cuenta en la red social X, Villarruel intentó justificar su presencia en el acto y la polémica imagen: "Como Vicepresidente y Presidente del Senado, que es la Casa de las Provincias, prometí recorrer todo el país. Ya van 19 provincias , miles de kilómetros para estar presente en las fechas importantes de cada una", publicó. A pesar de su intención de presentar la visita como un gesto institucional y federalista, las críticas no tardaron en llegar.

En redes sociales, usuarios y seguidores de La Libertad Avanza expresaron su descontento: "Formosa es un feudo. Una visita institucional y sacarse fotos con el dictador de esa provincia es prácticamente validar el delirio de lo que pasa allá hace tantos años", comentó un usuario. Otro señaló: "Vicepresidente, yo la voté, pero me acabo de decepcionar mal... Gildo Insfrán? No... No Victoria, NO".

Como Vicepresidente y Presidente del Senado que es la Casa de las Provincias, prometí recorrer todo el país. Ya van 19 provincias, miles de kilómetros para estar presente en las fechas importantes de cada provincia argentina. Saludar y conocer a sus autoridades y establecer los... pic.twitter.com/Ez8NxQ1K5L — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) October 6, 2025

La presencia de Villarruel en Formosa también fue interpretada como un movimiento estratégico en medio de un clima político tenso. Mientras Milei enfrenta dificultades para recorrer el interior del país debido a las puebladas que se organizan en contra del presidente, Villarruel parece buscar consolidar su imagen como una figura dialogante y abierta al consenso.

"Hoy como vicepresidente, retorno a esta tierra donde el heroísmo corre por sus venas para rendir homenaje reclamar el lugar en la historia que nuestros soldados formoseños merecen y pedirle a todo el pueblo argentino que hagamos el esfuerzo de unirnos de tender la mano al doliente y levantarnos como nación de recios argentinos que tienen la responsabilidad en el presente de reconstruir nuestra amada Argentina", dijo Victoria Villarruel en el acto en Formosa mientras se rendía homenaje a los héroes de 1975.