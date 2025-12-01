Cristian Jerónimo de la CGT comparó al gobierno de Milei con el de Trump y lo destrozó: "Vamos a contramano"

Cristian Jerónimo, flamante cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) y líder de los trabajadores de la industria del vidrio, lanzó fuertes críticas hacia el gobierno de Javier Milei por la propuesta de reforma laboral que impulsará. Es que según el análisis que realizó, estas iniciativas "van a contramano" del crecimiento del empleo y no ofrecen soluciones al complejo panorama laboral y económico que enfrenta el país.

"Los trascendidos de los puntos de la reforma que ellos están planteando y que aportan los bufetes de abogados del sector empresarial son totalmente regresivos", afirmó Jerónimo en diálogo con Radio Rivadavia.

Cristian Jerónimo

En la misma línea, consignó: "No acompañan a lo que estaría apostando el Gobierno, que es a empujar el crecimiento del trabajo y la incorporación de trabajo formal" . El sindicalista señaló que las medidas delineadas hasta ahora no han sido detalladas en su totalidad y que tampoco se estableció un ámbito formal de negociación con los sectores afectados.

Jerónimo dejó en claro la disposición y voluntad política de la CGT para dialogar con el gobierno y otros actores involucrados: "Nosotros apelamos a la responsabilidad de este Gobierno de convocar a un ámbito de negociación sano y consolidado. Y aportar lo que mejor sabe cada uno. Cómo hacemos para construir competitividad, desarrollo productivo, y por sobre todo cuidar a la industria nacional", dijo contundentemente.

Javier Milei

El líder sindical también trazó una comparación crítica entre las políticas económicas de Milei y las implementadas por el expresidente estadounidense Donald Trump, a quien el mandatario argentino ha manifestado admiración cada vez que puede.

Con respecto a este tema, reflexionó: "El Gobierno plantea que es un aliado del Gobierno (norte) americano, y vamos a contramano de lo que hace el Gobierno americano. Que hoy cuida su industria nacional, la blinda, y nosotros generamos una apertura indiscriminada para que nos llenen de productos extranjeros sin cobrar ningún tipo de arancel", subrayó.

Donald Trump y Javier Milei

En cuanto al contexto económico actual, Jerónimo expresó su preocupación por la "desindustrialización" que afecta al país: "La desindustrialización que está sufriendo hoy la Argentina es preocupante", afirmó, atribuyendo esta situación a una "profunda recesión y la falta de consumo" que golpea especialmente a las pequeñas y medianas empresas. "No está funcionando el programa del Gobierno", sentenció.

Finalmente, el cosecretario general hizo un llamado a la responsabilidad institucional del gobierno: "Nosotros estamos apelando a la responsabilidad que tiene un Gobierno en materia institucional. Yo no creo que el pueblo argentino le haya dado otra oportunidad a este Gobierno para que vaya en contra de sus derechos". Además, destacó las dificultades económicas que atraviesan los trabajadores y trabajadoras: "Hoy los trabajadores, la ciudadanía en general, lo está pasando mal. El costo de vida en Argentina es altísimo ".

Nueva cúpula de la CGT