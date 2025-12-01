Libertarios buscan despedir a 28 mil trabajadores más y ATE adelantará el paro nacional: "Es ideológico"

El Gobierno nacional de Javier Milei aprovechará el envión de la victoria electoral del 26 de octubre para avanzar en una segunda parte de su "plan motosierra" contra los empleos en la administración pública, a través del cual prevé despedir a más de 28 mil trabajadores estatales de distintos organismos, a partir de la no renovación de muchos contratos que vencerá el 31 de diciembre. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ya se pusieron en pie de guerra y avisaron que adelantarán el paro nacional que habían votado el último jueves para realizar el día que comience a tratarse la reforma laboral.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, escribió un duro mensaje en la red social X en el cual apuntó de forma directa contra el ministro de Modernización y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. "Es un ser siniestro que viene por nosotros. Pero tiene que saber que los estatales también vamos por él ", advirtió.

El tuit de Rodolfo Aguiar en el que apuntó a Federico Sturzenegger y prometió conflicto por la nueva ola de despidos que planifica el Gobierno.

"El sector público no resiste más ajustes. No vamos a tolerar ningún despido y exigimos la renovación automática de la totalidad de los vínculos que vencen el 31 de diciembre. El Gobierno miente. Nunca se trató de una cuestión presupuestaria. Es ideológico . Mientras que los trabajadores contratados en la administración pública representan menos del 0,5% del presupuesto, la deuda externa se ubica por encima del 25%", analizó el sindicalista.

Durante el fin de semana, diversos medios de comunicación recibieron la información de las intenciones del Gobierno nacional para achicar la planta estatal de 282.570 trabajadores en un 10% . Desde que asumió el presidente Javier Milei en diciembre de 2023, el Estado despidió a 58.797 empleados y sólo en octubre de este año se contrajo el número en un 0,3%.

Milei encontró en Sturzenegger a su mejor mano para pasar la motosierra por sobre los trabajadores estatales.

"A esta altura está más que claro que no quieren destruir el Estado sino que lo que quieren es moldear un Estado distinto, que garantice solo los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales que actúan en nuestro país. Para garantizar esa tarea, y como si quedara alguna duda, la máxima autoridad laboral está en manos del equipo jurídico de Techint", acusó en ese sentido Aguiar.

El líder estatal reveló que convocarán a sus instancias orgánicas correspondientes para adelantar la medida de fuerza que votaron el último jueves 27 de noviembre en San Luis, preparada para el día en el cual comience la discusión de la reforma laboral que desde el oficialismo nacional planifican.

Un nuevo paro nacional de estatales se prepara desde ATE.

De acuerdo a la información que llegó ayer a la prensa, los organismos que se verán más afectados son los de la Oficina Anticorrupción, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Para llegar a ese 10% que representa más de 28 mil puestos de trabajo, no sólo deberán pasar la motosierra por los contratos que vencen el último día de este año, sino que también deberán apuntar a otros espacios como los ya innecesarios registros de automotores y la venta de varias empresas estatales que serán tasadas a la brevedad por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), una entidad que se dedicaba al desarrollo y desde hace meses la pusieron en esa función.