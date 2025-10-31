Cristina compartió una carta a la militancia peronista con críticas al desdoblamiento bonaerense: "Fue un error político"

Desde su departamento en Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner reapareció en público con un gesto que sorprendió incluso a sus seguidores. El domingo por la noche, la ex presidenta había salido al balcón de su vivienda para saludar a un grupo de militantes que, con bombos y banderas, se acercaron al edificio tras la derrota de Fuerza Patria en las elecciones legislativas. Sonrió, hizo gestos de corazón y hasta bailó durante varios minutos, mientras los canales transmitían la escena en vivo. La postal contrastaba con el clima de desánimo que dominaba a los simpatizantes del espacio peronista.

Cristina Kirchner tras las elecciones bailando en el balcón de su casa

Este viernes, la ex mandataria eligió su cuenta de X para romper el silencio con una carta titulada "A los compañeros y compañeras militantes", en la que agradeció el esfuerzo de la militancia y ensayó una lectura política del resultado electoral. "No hay derrotas definitivas ni triunfos eternos", citó al recordar a Néstor Kirchner, para luego cuestionar con dureza la decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof de desdoblar los comicios provinciales de los nacionales, una estrategia que bajo su consideración fue "un error político". "La excepción de lo ocurrido en la Provincia de Buenos Aires obedece a un error político", escribió Cristina.

Cristina le escribió a la militancia una carta desde su prisión domiciliaria

Según advirtió, el gobierno bonaerense "equivocó" la estrategia electoral, decidiendo el desdoblamiento. En ese sentido, explicó que había advertido públicamente el 14 de abril sobre los riesgos del desdoblamiento y sostuvo que su postura no respondía al "diario del lunes". "DIOS QUIERA ME EQUIVOQUE", recordó haber escrito entonces. "No me interesa tener razón, me interesa ganar las elecciones", insistió, al señalar que la derrota bonaerense tuvo un "efecto devastador para el peronismo a nivel nacional" y que el desdoblamiento permitió reagrupar el voto antiperonista.

La carta, extensa y con tono reflexivo, también buscó contextualizar el resultado electoral dentro de la historia reciente del país. Cristina subrayó que, desde 1983, "todos los presidentes, salvo De la Rúa y Alberto Fernández, ganaron la primera elección parlamentaria siguiente", pero que ello no garantiza un triunfo presidencial posterior. En ese marco, recordó que "Macri ganó con el 42% en 2017 y no pudo ser reelecto", y que el partido que venció en las parlamentarias de 2021 "ni siquiera entró al balotaje en 2023".

Cristina le escribió a la militancia una carta desde su prisión domiciliaria

La ex vicepresidenta también apuntó al contexto económico y geopolítico, al sostener que "el miedo" jugó un papel determinante en el voto, y denunció la "intervención" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien -según dijo- habría condicionado la ayuda del Tesoro estadounidense a un triunfo de Javier Milei. "Con la amenaza de que todo iba a explotar, lograron una sobre-estimulación emocional en una parte del electorado", escribió.

Cristina advirtió sobre una "fuerte ofensiva para tratar de romper el peronismo y el campo nacional y popular", y vinculó esa supuesta embestida con su propia condena judicial. "Empezaron apenas un mes y medio después de la muerte del Papa Francisco, cuando ordenaron mi prisión y mi proscripción de por vida", señaló. Además, denunció que "la dirigencia política, sindical y social en la Argentina está en libertad condicional", en referencia a lo que definió como una persecución judicial y mediática.

En uno de los pasajes más duros, apuntó contra "la Corte de los Tres", a la que acusó de haber sobreseído "a Mauricio Macri, Caputo, Sturzenegger y Milei" el día posterior a las elecciones, mientras confirmaba condenas contra dirigentes peronistas. "Coronó su día de furia antiperonista confirmando dos condenas contra Guillermo Moreno, que incluyen no sólo privación de la libertad, sino INHABILITACIÓN DE POR VIDA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS; en dos causas iniciadas por el Grupo Clarín", escribió.

Cristina le escribió a la militancia una carta desde su prisión domiciliaria

Y agregó: "Una por su actuación en una asamblea de Papel Prensa y otra por el llamado "cotillón anti Clarín". Sí, así como se lee. Un dirigente político va a sufrir privación de la libertad e inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida, por haber repartido objetos que decían "Clarín Miente". La ex presidenta cerró su carta reivindicando "el valor de la unidad como instrumento político de construcción nacional, popular y democrática" y pidió "dirigentes con cabeza, corazón y mucho coraje".

Firmó el texto con la dirección de su domicilio: "Desde San José 1111, a 143 días de mi injusta prisión y proscripción". Mientras tanto, la Justicia Electoral Nacional comenzó en las últimas horas el escrutinio definitivo de los comicios del domingo pasado. Ocho provincias -entre ellas Buenos Aires, Chaco, La Pampa y Santa Cruz- esperan los resultados finales, con la atención puesta en posibles cambios en la distribución de bancas.

Cristina le escribió a la militancia una carta desde su prisión domiciliaria

En la provincia de Buenos Aires, donde el conteo se realiza en La Plata, con el 99% de las mesas escrutadas La Libertad Avanza obtuvo el 41,45% y Fuerza Patria el 40,91%, una diferencia de apenas 46.600 votos. Pese al margen estrecho, los especialistas sostienen que es poco probable que el resultado se modifique, aunque un cambio mínimo podría alterar la composición de la Cámara de Diputados.