Francos y Sturzenegger aseguran que no habrá jornadas de 12 horas, pero el proyecto de ley dice lo contrario

El Gobierno de Javier Milei avanza con su reforma laboral, pero lo hace en medio de contradicciones y polémicas que generan más incertidumbre que certezas. Este jueves, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo que existe "una campaña sobre esto que no tiene ningún asidero" y calificó de "locura" la posibilidad de jornadas laborales de 12 horas: "Eso de 12 o 13 horas la jornada laboral es una locura, es una forma de petardear una propuesta de reforma que, por supuesto, no contiene nada de eso", aseguró el jefe de ministros en diálogo con Radio Rivadavia.

Franco defendió la iniciativa y dijo que "no hay que petardear una posibilidad de reforma generando mitos y creencias de que se hace para quitar derechos al trabajador, en absoluto, se hace para ordenar la relación de trabajo y darle posibilidad a los empresarios para que inviertan y creen nuevos empleos". Según él, el objetivo es "generar más competitividad al sector empresario sin quitar derechos, y tratar de hacer más fácil la relación laboral".

Por su parte, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, precisó que la reforma laboral forma parte de un paquete de cuatro grandes proyectos que enviará el Gobierno al Congreso, junto con la reforma tributaria, cambios en el Código Penal y la llamada Ley Bases 2, que abarcará Justicia, Código Civil y Comercial y educación. Sobre el empleo, Sturzenegger afirmó que la reforma buscará formalizar la mitad del trabajo actualmente informal y mejorar la situación laboral, aunque pidió "no dar bolilla" a rumores sobre supuestas extensiones de la jornada: "Lo de aumentar las horas (de la jornada laboral) es un disparate. Nunca en las discusiones lo escuché siquiera".

Y afirmó: "Lo de trabajar más horas no sé de dónde salió, nunca lo escuché ni lo vi. No tengo la menor idea". El problema surge cuando se revisa el texto de la propuesta. La diputada libertaria Romina Diez incorporó cambios al artículo 197 bis de la Ley 20.744 que permiten, respetando un mínimo de 12 horas de descanso entre jornadas, establecer regímenes adaptados a cada actividad, incluyendo la posibilidad de banco de horas, francos compensatorios y horas extras. El DNU 70/23 redactado por Sturzenegger recoge esta misma formulación, dejando abierta la puerta a jornadas más extensas si se acuerda colectivamente.

La letra de la norma y la confusión reina

Para ser exactos, el artículo 197 bis de la Ley N° 20.744 sostiene que: "Las convenciones colectivas de trabajo, respetando los mínimos indisponibles de 12 horas de descanso entre jornada y jornada por razones de salud y seguridad en el trabajo, así como los límites legales conforme la naturaleza de cada actividad, podrán establecer regímenes que se adecuen a los cambios en las modalidades de producción, las condiciones propias de cada actividad, contemplando especialmente el beneficio e interés de los trabajadores. A tal efecto, se podrá disponer colectivamente del régimen de horas extras, banco de horas, francos compensatorios, entre otros...".

La oposición y los gremios advierten que bajo la premisa de "adaptar la jornada a cada actividad", el Gobierno busca flexibilizar derechos que llevan décadas protegidos, mientras Sturzenegger sostiene que los convenios antiguos, algunos de 50 años, ya no reflejan la realidad: "Hay que volver a discutir la ultraactividad. Si todos se ponen de acuerdo para seguir con lo mismo, perfecto; pero por lo menos que se pueda negociar eso".

Además, el ministro planteó que la negociación salarial por rama de actividad debería modificarse, ya que los convenios actuales aplican uniformemente en todo el país: "No puede ser que usemos el convenio de Toyota para una Pyme metalmecánica de Tartagal", ejemplificó, dejando claro que el foco de la reforma está en Pymes y pequeñas localidades. De esta manera, mientras Francos asegura que "no se quitan derechos" y Sturzenegger habla de formalización y competitividad, el propio texto legal habilita jornadas extensibles mediante acuerdos colectivos. Entre el discurso oficial y la letra de la norma, la confusión reina.