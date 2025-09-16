Cristina Kirchner cruzó a Milei tras el Presupuesto 2026: "Ay Milei... ¿En serio que lo peor ya pasó? Daaaale!"

El presidente Javier Milei utilizó una cadena nacional para anunciar el envío del Presupuesto 2026 al Congreso. Durante poco más de quince minutos, defendió su plan económico bajo un concepto central: "el equilibrio fiscal es no negociable". Aseguró que el proyecto prevé "el menor nivel de gasto nacional en relación al PBI de los últimos treinta años", y destacó aumentos en jubilaciones, salud, educación y pensiones por discapacidad. Además, en tono optimista, sostuvo que "lo peor ya pasó" y que el país se encamina a un crecimiento sostenido de hasta el 8% anual. La reacción de Cristina Fernández de Kirchner no se hizo esperar.

Desde su cuenta de X, la dos veces presidenta desarmó uno por uno los ejes del discurso libertario y lo comparó con el fracaso del macrismo. "Ay Milei... ¿En serio que lo peor ya pasó? Daaaale! ¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que Macri en el 2018 cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016? Es todo tan igual... que el mismo que manejaba las finanzas y el endeudamiento en el gobierno de Macri, hoy es tu Ministro de Economía... si, el inefable Toto Caputo, ex jefe de trading para América Latina del JP Morgan Chase... ¡Bingo hermano!", escribió.

La ex mandataria apuntó a lo que definió como una continuidad de la receta neoliberal: "Tu 'equilibrio' en las cuentas, 'economista experto en crecimiento con o sin dinero', es en base a endeudamiento en dólares y emisión monetaria presente y futura; con tasas de interés y futuros impagables que revientan la actividad económica. Una verdadera bomba de tiempo... el tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111". Con ironía y dureza, Cristina también cuestionó el impacto social del ajuste. "Muchos ya entendieron que, en realidad, la motosierra era para ellos... para sus puestos de trabajo, sus salarios, sus jubilaciones, sus medicamentos, su comida... ", escribió.

En ese sentido, la ex mandataria resaltó que mientras tanto "las comisiones eran para tu círculo cercano y los cargos para lo peor de la casta más rancia... la que juraste combatir y ahora aplaude en primera fila". Aunque reconoció un cambio en el tono presidencial, insistió en que el problema es de fondo: "Estás a tiempo... Por lo pronto ya cambiaste el tono y la forma (que no es menor)... pero ojo que el problema no es sólo una cuestión de formas, sino de fondo. Acordate lo que te dije de los dogmas y los prejuicios el día que te tomé juramento como Presidente. Haceme caso... largá los libritos de la Escuela Austríaca", le pidió.

Milei presentó el Presupuesto 2026

Y aclaró: "La Argentina necesita una política económica realista que contemple los verdaderos intereses del país y de su pueblo". El contrapunto dejó en evidencia la grieta que divide al oficialismo libertario con el kirchnerismo: mientras Milei presenta el Presupuesto 2026 como la prueba de que "la Argentina salió del pozo" y apuesta a un crecimiento de largo plazo, Cristina replica que el modelo es una "bomba de tiempo" calcada al experimento de Macri y Caputo en 2018.