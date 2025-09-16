De la "conspiración ruso-venezolana" al papelón judicial: Karina Milei levantó la censura de sus audios

La conspiración ruso venezolana que denunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras la censura previa que ordenó el Gobierno nacional en complicidad con el juez federal Alejandro Maraniello, parece haber quedado en un orden lejano de importancia, luego de que este martes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, desistiera de su medida cautelar con la cual inhibió la reproducción pública de los audios de ella que desataron el escándalo.

"La medida cautelar no fue solicitada como una censura previa y, mucho menos, con fundamento en que pudiese existir algo incriminatorio como pretendieron hacer creer y sostuvieron varios operadores. Lo cierto es que se trata de audios obtenidos ilegalmente los cuales además están manipulados y editados con una finalidad propio de crear una operación en contra de mi persona y de mi familia", cuestionó la hermana del presidente Javier Milei en el escrito presentado ante la Justicia.

Patricia Bullrich realizó una denuncia de una conspiración internacional y ahora Karina dijo que los audios no son importantes.

En resumen, la circulación que había prohibido Maraniello quedó en el aire y los audios que se habían censurado verán la luz. "¿Y la conspiración? ¿Qué hago yo con los dos rusos que tengo en casa? Tengo dos rusos en casa hace tres semanas", ironizó el periodista Jorge Rial en su programa Argenzuela por Radio 10. "Tengo dos venezolanos en el jardín, ¿qué hago?", bromeó.

Lo cierto es que tanto a él como a su compañero Mauro Federico, quien junto a Ivy Cángaro sacaron a la luz los escandalosos audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, tuvieron hasta que presentarse al Congreso para rechazar lo que ocurrió con la censura previa, y a partir de la denuncia de Bullrich que los vinculó directamente a una operación internacional de desestabilización.

"Nos tuvieron tres semanas acusándonos de terroristas. ¿No podemos iniciar una causa con esto? A Karina Milei, al estado argentino. Quiero romperles el tuje. Quiero sacarles toda la plata que pueda", confesó un Rial que se mostró cansado tras las semanas de hostigamiento mediático, judicial y hasta por parte de los servicios de inteligencia que lo investigaron. "¿No nos van a venir a visitar más? Ayer me apareció uno nuevo en la puerta del canal", señaló al respecto.

Para el conductor, la cautelar que presentó el Gobierno durante todo ese viernes en el que intentaron meterlo preso, "le dieron más vuelo a los audios". "Deben haber tenido acceso. Los deben haber escuchado y dijeron: '¿armamos tanto quilombo por esta pelotudez?'. Es un papelón", analizó.

Jorge Rial y Mauro Federico fueron a exponer a la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso de la Nación.

"Nos acusaron de lo peor, nos querían meter en cana. Nos volvieron locos, nos mandaron gente a seguirnos. Y ahora resulta que Karina termina de reconocer que es una pelotudez todo", protestó Rial. "Lo grave es la corrupción, señora Milei. Eso es lo grave. Lo grave es lo de Spagnuolo, lo grave es el 3%, lo grave es robarle la guita a los discapacitados, a los jubilados", denunció.