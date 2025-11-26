Cristina Kirchner suma a Juan Grabois como abogado en la causa del Memorándum con Irán

En un movimiento inesperado dentro de la estrategia judicial de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el dirigente social y abogado Juan Grabois se unirá a su equipo de defensa para el juicio oral por la causa del Memorándum con Irán. La expresidenta confirmó la incorporación a través de un breve comunicado, destacando que Grabois actuará como abogado sustituto junto a Ary Llernovoy y Carlos Beraldi.

El caso, que lleva años siendo un tema álgido en la política y la justicia argentina, se originó en enero de 2015 con la denuncia del fiscal Alberto Nisman, días antes de haber sido hallado con un tiro en la cabeza en su lujoso departamento de Puerto Madero.

El cuerpo de Nisman tras ser encontrado sin vida en su departamento de Puerto Madero

Por esos días, Nisman acusó a Cristina, al entonces canciller Héctor Timerman y a otros funcionarios y dirigentes políticos de encubrir a los iraníes acusados del atentado contra la AMIA mediante el polémico Memorándum de Entendimiento firmado con Irán en 2013. Según el fiscal, el acuerdo buscaba levantar las alertas rojas de Interpol sobre los sospechosos.

La causa fue inicialmente desestimada por el juez Daniel Rafecas por "inexistencia de delito" y archivada en 2015. Sin embargo, en 2016, tras insistencias de la DAIA como querellante, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó reabrir el expediente.

Héctor Timerman

Ya en 2021, el Tribunal Oral Federal 8 sobreseyó a todos los imputados, argumentando que "los hechos por los que fueran requeridos no constituyen delito ". Fueron los jueces María Gabriela López Iñíguez, Daniel Obligado y José Michelini quienes señalaron: "El Memorándum, más allá de que se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó delito".

A pesar de este fallo, en diciembre de 2024 la Corte Suprema de Justicia decidió que la ex presidenta de la Nación deberá enfrentar un juicio oral por esta causa. La decisión se dio tras un pedido de la Cámara Federal de Casación Penal para revocar los sobreseimientos en esta y otras causas vinculadas a la expresidenta.

El Memorándum, aprobado por el Congreso pero declarado inconstitucional en 2015, incluía la creación de una Comisión de la Verdad y permitía interrogar a los sospechosos iraníes. Este acuerdo nunca entró en vigor, pero su impacto político y judicial fue demasiado profundo, involucrando a figuras como Eduardo Zuain, Carlos Zannini, Andrés Larroque y Luis D'Elía, todos dirigentes peronistas o afines a ese espacio político.

Ahora, con la incorporación de Juan Grabois entre los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, se abre una nueva etapa en esta compleja trama judicial mientras ella cumple prisión domiciliaria por la llamada Causa Vialidad.