"Cristina siempre tiene razón": la interna del peronismo queda expuesta tras las elecciones

Las recientes elecciones legislativas dejaron al descubierto tensiones internas en el peronismo que ya no pueden ocultarse. La estrategia electoral de Axel Kicillof, marcada por el desdoblamiento de los comicios,genera críticas muy picantes dentro de La Cámpora y entre los intendentes del conurbano, quienes reclaman mayor protagonismo en la conducción política.

Apenas se conocieron los primeros números de la elección, Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes y referente de La Cámpora, expresó su descontento con la decisión de Kicillof: "El conurbano va a salvar a La Patria y Cristina tenía razón (no importa cuándo leas esto)", escribió en sus redes sociales, haciendo eco de las advertencias que la ex presidenta había realizado meses atrás.

Florencia Carignano, diputada camporista por Santa Fe, reforzó esta postura al tuitear: "Cristina siempre tiene razón", dejando en claro la postura de su espacio político. La referencia a Cristina Fernández de Kirchner tiene raíces en un congreso del PJ bonaerense realizado en Moreno, donde la líder peronista había señalado los riesgos de fragmentar las elecciones provinciales.

Sin embargo, Kicillof desestimó aquellas advertencias y avanzó con su estrategia. Aunque el triunfo en septiembre pareció validar su decisión, los resultados ajustados en octubre reavivan las críticas y ya no hay manera de caretearla.

En el búnker del hotel Grand Brizo, donde se reunieron Sergio Massa, Juan Grabois, Máximo Kirchner y el propio gobernador, la tensión era palpable. Según trascendió, Kicillof mostró un evidente malestar por los resultados electorales y hubo discusiones internas sobre el futuro del peronismo bonaerense.

"Los resultados son muy ajustados. De 0,5 puntos en nuestra contra", declaró el gobernador en el escenario, evitando mencionar directamente la derrota. Detrás de él, Máximo Kirchner observaba serio, con un clima tenso, se cortaba el aire con un cuchillo.

Por otro lado, los intendentes del conurbano comenzaron a reclamar un rol más destacado en la conducción política del PJ provincial. Gastón Granados, jefe comunal de Ezeiza, fue contundente tras celebrar su triunfo local: "Esto es un mensaje para nuestros dirigentes nacionales que tienen que entender que somos los intendentes quienes tenemos los votos", expresó contundente.

Este grupo de intendentes, entre los que se encuentran Federico Otermin (Lomas de Zamora), Federico Achaval (Pilar) y Nicolás Mantegazza (San Vicente), busca posicionarse como una alternativa "de centro", diferenciándose tanto de La Cámpora como del "axelismo duro".

En reuniones privadas con Axel Kicillof, estos intendentes plantearon su intención de articular políticamente fuera del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) impulsado por el gobernador. Su objetivo es construir un espacio propio que les permita disputar la conducción del PJ bonaerense y consolidar su influencia en el mapa político provincial... Al momento, la fractura está expuesta y, a medida que pasen los días es cantado que se dejará ver cada vez más.