Van por todo: Francos reconoció la intención del gobierno de avanzar hacia la reforma laboral y tributaria

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó los objetivos del Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) tras el triunfo en las elecciones de medio término de este 2025, en la cual se impuso con más del 40% de los votos a nivel nacional, en el medio de una perspectiva -que se mostro falsa- nada positiva para su gestión. En ese sentido, el funcionario adelantó que van por las reformas prometidas en los meses pasados.

"Nosotros valoramos mucho el mensaje del pueblo argentino que se expresó y el Presidente dio un discurso clarísimo en ese sentido. Hay una voluntad del Gobierno para tener consensos y conseguir modificar la ley de Contrato de trabajo, las reformas tributarias", reconoció Francos. "Vamos a presentar propuestas en diciembre con distintos sectores para que se voten en el Congreso", añadió al respecto.

Francos, que definió sus sensaciones en una "mezcla de felicidad y satisfacción", reveló que cuentan con "una cantidad de diputados increíble" y rescató que también están los otros legisladores afines a su espacio, con los que tienen "más coincidencias que disidencias", en un claro ejemplo de cómo quedarán los números parlamentarios. Si bien en este momento la suma de LLA + PRO quedó a 19 votos del quórum propio, las negociaciones pueden modificar esa cifra de manera considerable.

"Estamos en condiciones de hablar en otra posición de fuerza, no es lo mismo tener 35 diputados que 90 y pico. Ahora nos convertimos en el bloque más importante de la Cámara, es otra cosa. Pero siempre con posición de búsqueda de acuerdos y consenso para avanzar en lo que el país necesita", señaló Francos en diálogo con Radio Mitre.

Karina Milei junto a Martín Menem desde el búnker de La Libertad Avanza.

El jefe de Gabinete, que sonaba como uno de los que iba a salir del esquema libertario, pero se vio fortalecido por el resultado al igual que la gestión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aseguró que el Gobierno libertario resistió un fuerte embate político. "No le escapa a nadie que fuimos bombardeados con posiciones políticas en el Gobierno, nos querían pegar en el gobierno fiscal", denunció.

En ese sentido adelantó las diferencias que se vienen en esta nueva etapa de la gestión. "Milei lo dijo claro anoche, es un presidente satisfecho pero que entiende que tiene que generar consensos para las leyes que el país necesita", explicó. "Cuando no se puede no se puede, por más leyes que se sancionen, si no hay recursos es imposible", añadió al respecto, en relación a la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario.

Este año se votó con Boleta única de Papel.

La Boleta Única de Papel

"A las 8 de la noche ya sabíamos los resultados, a las 9 y media pudimos anunciarlo: fue inédito y espectacular", sentenció Francos en relación a la velocidad del escrutinio, con la modalidad de la Boleta Única de Papel como novedad. "Lo escuché al gobernador bonaerense decir que no sabía para qué cambiaban de sistema, pero uno ahora se da cuenta: ¿cuál habrá sido la realidad de las elecciones en las que se usaba boleta partidaria?", se preguntó

En ese sentido, para él el modelo anterior "se acabó" en lo nacional. Aunque "sería bueno que en lo provincial se universalice para evitar los aparatos políticos y los votos cadenas". "Podemos perfeccionar el sistema y mejorar los errores, pero fue un éxito rotundo", afirmó.