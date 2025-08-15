De conejita Playboy a diputada libertaria: Karen Reichardt, su cercanía con Milei y un pasado difícil de borrar

En un movimiento que parece más sacado de un guión de comedia que de la política partidaria argentina, Karen Reichardt, conocida por su pasado como conejita Playboy y figura del entretenimiento de los años '90, se convirtió en la nueva apuesta electoral del espacio libertario La Libertad Avanza con Javier Milei a la cabeza.

Con una trayectoria que combina vedettismo, cine picaresco y activismo animalista, la ahora candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires promete llevar al Congreso una mezcla de mal gusto, nostalgia noventosa y fervor libertario.

Karen Reichardt en Playboy

Pero, ¿quién es esta mujer que pasó de posar para revistas eróticas a la militancia política? Karen no es una desconocida para quienes vivieron la era más patriarcal de la televisión argentina: su carrera despegó en los años '80, cuando Raúl Portal la invitó al programa humorístico NotiDormi.

Desde ahí, su presencia se hizo habitual en ciclos televisivos donde el entretenimiento de poca monta y los chistes sobre los cuerpos de mujeres semidesnudas marcaban tendencia. Fue parte de programas como Peor es Nada y Brigada Cola, y protagonizó comedias cinematográficas como Tachero nocturno (1993) y Pasión de multitudes (1995).

Karen Reichardt en Playboy

Sin embargo, no todo fue brillo en su paso por los escenarios. En 2014, Reichardt denunció públicamente haber sufrido acoso por parte del actor Tristán durante rodajes y funciones teatrales, un episodio que marcó un antes y un después en su relación con el mundo del espectáculo.

Tras un período alejada de los reflectores, Reichardt reinventó su carrera como conductora de programas deportivos y defensora del bienestar animal. Creer o reventar, le dieron un espacio en la Televisión Pública con su ciclo televisivo Amores Perros, dedicado a promover la adopción responsable y el buen trato hacia las mascotas, le permitió conectar con una audiencia que comparte su amor por los animales.

Karen Reichardt

Este interés por los "hijitos de cuatro patas", como ella los llama, es uno de los puntos en común más evidentes con Milei, el presidente libertario que se expresa de la misma manera con sus perros Murray, Milton, Robert, Lucas y el ya extinto Conan.

Pero, ¿cómo se explica su salto a la política? Según Reichardt, su decisión de postularse como diputada responde a un compromiso con las ideas libertarias y una necesidad de "amplificar mensajes" que considera importantes para la sociedad. Bajo el sello de La Libertad Avanza, compartido con figuras como el violento José Luis Espert, la exvedette busca llevar al Congreso una agenda mínimamente confusa mezcla su activismo animalista con las propuestas económicas y sociales del espacio ultraderechista.

Bullrich y Karen Reichardt

A sus 56 años, Karen Reichardt no es simplemente una ex conejita de Playboy; es también madre de dos hijos y hasta incursionó en el diseño de ropa para perros. Ahora los desafíos son varios y muy disímiles pero todos los ojos se posan sobre las próximas elecciones del 7 de septiembre donde la política libertaria podría dar un vuelco inesperado ante la competencia irrestricta con el espacio del peronismo que engloba a figuras como Axel Kicillof, Máximo Kirchner y figuras del espacio de Sergio Massa.