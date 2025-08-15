Javier Milei, sus funcionarios y su granja de trolls imputados por amenazas de muerte a Julia Mengolini

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, encendió las alarmas al imputar este jueves al presidente Javier Milei, junto a un grupo de funcionarios y referentes libertarios, por amenazas de muerte dirigidas contra la periodista Julia Mengolini. La causa incluye acusaciones graves como intimidación pública, malversación de caudales públicos, apología del crimen y asociación ilícita.

Entre los imputados figuran nombres clave del entorno libertario: la diputada nacional Lilia Lemoine, el cineasta reconocido sólo por filmar a Milei, Santiago Oría y el influencer Daniel Parisini, conocido por su nombre de guerra como "El Gordo Dan". Según la investigación, los ataques contra Mengolini fueron organizados y financiados con fondos públicos para coordinar una campaña de odio desde las altas esferas del poder.

El expediente, que tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro Nº2, bajo la carátula "Milei, Javier y otros s/ amenazas", incluye una batería de medidas ordenadas por el fiscal Domínguez como por ejemplo la identificación de los responsables de las amenazas y la solicitud a las redes sociales para obtener información sobre los posteos más violentos y los principales difusores de contenido falso realizados con inteligencia artificial.

En paralelo, el juzgado dispuso medidas de protección para Mengolini y su círculo íntimo. que van desde custodia policial las 24 horas y un botón antipánico para resguardar su seguridad.

El posteo de Juan Grabois

Mengolini, directora de Futurock, fue blanco de una campaña sistemática de ataques que incluyó amenazas directas contra su vida y la de su familia. Sin embargo, en las últimas semanas se profundizó con la viralización de un video generado con inteligencia artificial que difunde una noticia falsa sobre una relación incestuosa con su hermano. Este contenido fue amplificado por el propio presidente Milei mediante múltiples retuits en la plataforma X, lo que evidencia un nivel de participación alarmante desde el Ejecutivo.

Convocada por la Comisión de Mujeres y Diversidad en la Cámara de Diputados, Mengolini relató entre lágrimas el calvario que ha vivido: "Soy víctima de una campaña de odio orquestada desde las más altas esferas del Estado nacional desde hace algún tiempo, con una persistencia que no termina nunca", expresó y siguió: "Soy blanco de recortes de todo tipo que hacen de mí un personaje absolutamente extraño, siniestro, que todo el tiempo entra en contradicciones y genera repulsión y odio en las señoras que miran la tele".

Javier Milei

Por su parte, el abogado de Mengolini, Juan Grabois, también se pronunció sobre los avances en la causa. En su cuenta oficial en X, el dirigente político escribió: "Milei, Lemoine, funcionarios y tuiteros libertarios, imputados. La justicia investiga la utilización de fondos públicos para financiar una red de terrorismo psicológico paraestatal"; contundente agregó: "Algún límite tienen que tener. El que las hace las paga".

Ahora sólo resta esperar que el proceso judicial siga su curso. El veredicto podría marcar un precedente respecto a la responsabilidad de los funcionarios libertarios que orquestan fuertes ataques sobre los periodistas opositores en connivencia con su líder, Javier Milei que repite como mantra que "no odiamos lo suficiente a los periodistas".