¿Lo peor ya pasó? Las similitudes del discurso de Milei con el de Mauricio Macri cuando su economía comenzó a colapsar

No es la primera vez que el pueblo argentino escucha la frase "lo peor ya pasó" en un discurso presidencial como el que el último lunes brindó Javier Milei para presentar el Presupuesto 2026. Aunque sí los recuerdos de la última oportunidad en la que alguien lo dijo, siguen más vigentes que nunca. Mauricio Macri había hecho la misma afirmación en marzo de 2018. Justo antes de que su plan económico entre en una espiral descendente.

"Como fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros y por eso podemos afirmar como hemos hecho tantas otras veces y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó", señaló Milei durante el mensaje grabado que lanzó en cadena nacional. La referencia recordó a los semestres de Macri, quien durante los primeros años siempre prometió que todo estaba por cambiar.

"Lo peor ya pasó y ahora vienen los años en los que vamos a crecer. Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos, a sentirse", escribió el ex presidente de Boca Juniors en la red social X (ex Twitter) el 1° de marzo de 2018, meses después de su primera elección legislativa y algunos más antes de que perdiera las elecciones presidenciales, un año y medio después.

En la misma publicación de Macri hay ejemplos de partes del discurso que podrían haber sido dichos por ambos mandatarios. "Todo esto fue posible, entre otras razones, porque la inflación está bajando", aseguró en su momento el ex jefe de Gobierno. ¿Pero acaso no es la misma argumentación de estos tiempos? "La inflación de 2017 fue menor que la de 2016. La de este año va a ser más baja, y la del año que viene va a ser todavía menor que la de éste", prometió en aquel entonces.

El tuit de Mauricio Macri que recordó al últimos discurso presidencial de Javier Milei.

Lo más paradójico de todo el hilo de tuits de Macri es el comienzo en el cual busca "homenajear a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan que entregaron su vida cumpliendo su deber". "Estamos con sus familiares, y quiero reiterarles que estamos haciendo todo lo que podemos para encontrarlos", agregó después. Justamente terminó procesado por espiar a estos familiares.

"Gracias por comprender que éste es un esfuerzo que hacemos entre todos, trabajando juntos. Gracias por marcar el camino y elegir la verdad, aunque a veces incomode. Gracias por entender que las cosas llevan tiempo, que no hay atajos ni soluciones mágicas", fueron las palabras que eligió Macri para celebrar el apoyo recibido.

Mauricio Macri y Federico Sturzenegger. Otra de las coincidencias entre ambas gestiones.

En la misma tonada se expresó el lunes por la noche Milei. "Es por eso que una vez más quiero agradecerles a ustedes por el enorme apoyo que han demostrado a lo largo de este primer periodo. Ustedes son los protagonistas de este proceso. Ustedes son quienes han emprendido el largo camino de crecer y abrazar las ideas de la libertad", esgrimió.