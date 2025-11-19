Declaró Spagnuolo por la trama de corrupción en ANDIS: qué dijo y cómo reaccionó ante la justicia

La causa que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) alcanza un punto álgido con la presentación a indagatoria del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo en el marco de un expediente que deja completamente expuesto un esquema de sobornos y direccionamiento de contratos millonarios del que participaron funcionarios de altos rangos como la mismísima Karina, hermana del presidente Javier Milei.

Spagnuolo compareció este miércoles ante el fiscal Franco Picardi; llegó a los tribunales federales pasadas las 12 del mediodía en una camioneta importada, ingresando directamente al subsuelo del edificio para evitar el contacto con la prensa.

Diego Spagnuolo momentos antes de comparecer ante la justicia

Durante una hora y cuarenta minutos, permaneció frente al fiscal y al juez, pero decidió no responder preguntas, alegando que aún no había tenido acceso completo a las pruebas contenidas en el expediente.

"Dijo que no tenía nada que ver con los cargos que se le imputaban y que iba a revisar la causa en profundidad cuando tuviera acceso a toda la prueba. Va a volver a declarar cuando pueda ver todo el expediente", explicó su abogado, Mauricio D'Alessandro, al salir de los tribunales.

El letrado también destacó una de las pruebas clave en la causa: los audios que presuntamente vinculan a Spagnuolo con las maniobras ilícitas. Según D'Alessandro, una pericia de parte habría determinado que dichos audios fueron manipulados mediante inteligencia artificial: "Se utilizó un software alemán que compara registros de voz. El uso de audio ambiente genera la posibilidad de que no se pueda distinguir si es inteligencia artificial o voz natural, por eso se usa el sonido ambiente para engañar al software", detalló.

En cuanto al hallazgo de una suma considerable de dólares durante un allanamiento, D'Alessandro aclaró: "El secuestro de los dólares fue realizado en octubre, pero que ese dinero permanecía en la caja de seguridad desde hacía 7 meses antes de que asumiera su cargo".

Diego Spagnuolo momentos antes de comparecer ante la justicia

La investigación liderada por el fiscal Picardi y el juez Casanello apunta a un esquema sistemático de corrupción en ANDIS. Según el expediente, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 —ya iniciado el gobierno de Milei— se habrían direccionado contratos por más de 40.000 millones de pesos hacia cuatro droguerías: Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta. Estas empresas habrían sido beneficiadas de manera irregular mediante maniobras que incluían la intervención directa de intermediarios externos.

Entre los nombres señalados aparecen Miguel Ángel Calvete y Pablo Achavajian, dos lobistas que —según las conversaciones incorporadas al expediente— habrían tenido un rol central en el esquema: ambos daban instrucciones sobre qué proveedores debían ser favorecidos, cuáles sancionados y qué montos liberar. Además, se menciona la participación irregular de Luciana Ferrari, empleada de un laboratorio privado que contaba con acceso al sistema interno de contrataciones del organismo.

Miguel Ángel Calvete

Uno de los episodios más comprometedores para Spagnuolo es una grabación en la que se lo ve entrando y saliendo de la casa de Calvete con una mochila en mano. Según la fiscalía, en ese contexto se habrían entregado al menos cinco millones de pesos en efectivo como parte del esquema ilícito. Sin embargo, su abogado desestimó esta prueba: "Los $5 millones se anuncian como que se lo dieron (a Spagnuolo) el 11 de junio, pero las fotos son del 13 de agosto. O tardaron dos meses y dos días para juntar los $5 millones para el viaje a Israel, donde no se usa esa moneda, o son extemporáneo".

La negativa de Diego Spagnuolo deja más preguntas uqe respuestas sobre el caso y, mientras tanto, Miguel Ángel Calvete, otro de los principales imputados, también se negó a responder preguntas durante su indagatoria esta semana, dejando abierta la incertidumbre sobre su rol en la trama.