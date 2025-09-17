Derrota monumental del gobierno de Javier Milei: rechazan los vetos a presupuestos para universidades y salud pública

Aunque los y las senadoras de La Libertad Avanza intentaron a través de todos los medios dilatar la votación sobre la Ley de Emergencia Pediátrica y la de la Ley de Financiamiento Universitario, el resto de las bancas fue implacable y dieron muestras de lo evidente: la sociedad argentina no dejará que se pierda un baluarte tan importante como el acceso a la salud y a la educación pública.

Con 181 votos a favor, en contra 60 y 1 abstención quedó establecido así que el Ejecutivo debe garantizar los recursos financieros para sostener el trabajo de cientos de miles de médicos pero también de trabajadores que no forman parte del cuerpo médico que hacen funcionar el sistema de salud público, sobre todo para el hospital Garrahan, el más centro para proteger la salud de las infancias más vulneradas a lo largo y a lo ancho del país.

Así quedó la votación que rechazó el veto para presupuesto en salud

Pero esta no fue la única derrota. El bloque libertario tuvo que soportar que el veto de la Ley de Financiamiento Universitario también se rechazara con 174 con votos afirmativos, 67 votos negativos y con 2 abstenciones , una de la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

No es menor recordar que esta es la segunda batalla perdida del gobierno de La Libertad Avanza en el Senado; la primera fue el rechazo al veto de la Ley de Emergencia en Discapacidad que también garantiza fondos que mejoren la vida a personas con algún tipo de discapacidad.

Amplia mayoría rechazó el veto a presupuestos para universidades

"Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode", fue el cántico que copó la plaza de los Dos Congresos tras haber escuchado la transmisión que tenía nerviosa a la mayoría de la clase trabajadora argentina.

" Tenemos una felicidad terrible, Argentina despertó ", expresó una estudiante universitaria de la carrera de Veterinaria a las cámaras de C5N en un momento de éxtasis total. Otro de los autoconvocados de la Universidad de Moreno reflexionó: "La importancia del trabajo de la universidad es incluir a todo el territorio buscando igualdad y poder decidir por nosotros mismos qué queremos y cómo lo queremos. Los Senadores no pueden hacer nada en contra del pueblo en las calles", manifestó emocionado.

Profesionales del Garrahan en pie de lucha

En las redes sociales, referentes sociales como Rodolfo Aguiar no tardó en expresar su emoción por los vetos : "El león pierde con los votos y ahora también con los vetos. El rechazo al veto de la emergencia del Garrahan y la salud pediátrica es otro logro de la movilización popular. Es falsa la idea de que los vetos del presidente se fundan en la defensa del equilibrio fiscal. No es una cuestión de presupuesto, se trata de prioridades. No nos hablaron de déficit cuando decidieron reducir los impuestos a los bienes personales o anunciar la rebaja de retenciones a los ricos del campo", dijo y completó: "Nosotros defendemos un Estado que no mire para otro lado frente a las necesidades de los más débiles e indefensos y que garantice el derecho humano a la Salud y la Educación. Para ustedes es el equilibrio fiscal, para nosotros son la salud y la educación las innegociables".

Itai Hagman, diputado peronista de Patria Grande, también usó sus redes sociales y expresó: "Diputados aprobó insistir con la ley para financiar el Garrahan. El Presidente vetó la ley de Emergencia Pediátrica, hoy este Congreso vetó a Milei. Todavía falta que pasé por el Senado. Este es un triunfo de los residentes, médicos, trabajadores y toda la comunidad de una institución que es un ejemplo internacional. Otro freno para este gobierno de miserables".

Julia Strada, también diputada nacional por Unión por la Patria, declaró: "Tremenda victoria en financiamiento del Garrahan: 181 sobre 242 votos. Recontra superados los dos tercios", dijo y luego festejó: "¡¡Logro absoluto del pueblo argentino, universidad de los trabajadores!!"

