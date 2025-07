Desalojo sin orden y con habilitación vigente: "El predio está autorizado para funcionar como comedor"

El operativo de desalojo que el Gobierno porteño impulsó durante la madrugada de este jueves en el predio de Bonpland 1660, donde funciona un centro cultural y comedor comunitario, quedó expuesto como ilegal luego de que la periodista y militante del Movimiento Popular La Dignidad Laura Bitto expusiera la habilitación vigente que tenían sobre el predio. La mujer se viralizó tras interrumpir la conferencia de prensa que daba el secretario de Seguridad, Maximiliano Hernán Piñeiro.

"Están desinformando, el predio está autorizado para funcionar como comedor", fueron las primeras palabras que soltó cuando, con la autorización en la mano, se metió en la rueda improvisada de periodistas alrededor del funcionario. "¿Por qué no lee la habilitación? Es una locura. ¿Usted está loco? Un funcionario desinformado completamente. No sabe lo que ellos mismos habilitan", protestó enseguida.

Bitto tenía en su mano el permiso para funcionar durante 2025 como centro cultural comunitario y comedor popular. "¿Están locos?", preguntó mientras leía el contenido. Mientras tanto, Piñeiro intentó ignorarla lo más que pudo, para que las cámaras no se enfoquen sobre ella y le presten atención con los micrófonos.

"El predio no está tomado. Está habilitado para funcionar como centro cultural y como comedor comunitario. ¿Por qué estaríamos en un lugar ocupado? Hace años que no se ocupan lugares en la Ciudad de Buenos Aires", explicó ante C5N, el único medio presente que le prestó atención a su reclamo. Luego, ante la afirmación del funcionario sobre que se hacían reuniones piqueteras, señaló: "¿Ustedes me ven piquetera? ¿Qué está diciendo? Está completamente loco".

La autorización que tenía el Movimiento Popular La Dignidad para funcionar en el predio de Bonpland 1660.

BigBang dialogó con Bitto sobre lo ocurrido e indagó aún más sobre el desalojo en el predio palermitano. "Nosotros nos enteramos por los vecinos que nos avisaron. Entraron y rompieron todo, pintaron las paredes", denunció la mujer. "El mural del Che Guevara fue lo primero que fueron a pintar de blanco. Pintaron el logo de la organización, se llevaron absolutamente todo sin ninguna orden de desalojo, sin previo aviso", añadió.

"Cuando pedimos la documentación que nos muestren la orden porque necesitamos a ver qué estaba pasando, nadie se hizo cargo de ser el jefe del operativo, nadie mostró absolutamente ningún papel", explicó la militante. "Se llevaron absolutamente todo lo que había en el lugar", insistió.

Bitto cruzó las versiones de Piñeiro acerca de que el lugar estaba ocupado ilegalmente y que no funcionaba ahí un comedor comunitario. "Es una locura, porque todos los días el Gobierno de la Ciudad entrega los alimentos para repartir entre las familias del barrio", señaló. "Es un comedor reconocido y el espacio cultural está habilitado Claramente es un intento más de avanzar contra los espacios de arte, teatrales, culturales y sobre todo contra la militancia política", agregó.

La periodista contó que delante del predio funciona un mercado comunitario, y que en la parte de atrás se encontraban ellos. Se supone que por el momento no se va a tocar esta otra parte. Aunque las garantías de que esto sea así, tras el desalojo ilegal, son imposibles de calcular. "Seguramente querrán hacer esos espacios comerciales gastronómicos que hay en la zona", especuló.

Mañana desde el Movimiento Popular La Dignidad harán una actividad para defender su trabajo en el lugar. "Seguramente mañana hagamos un abrazo al espacio. Ahora es imposible por el vallado. Después seguiremos con actividades. Evaluamos hacer un festival cultural", reveló Bitto.

El desalojo y su falsa vinculación con Grabois

El Gobierno porteño señaló desde el comienzo que las organizaciones del comedor eran del espacio de Juan Grabois. Aunque esto no era así. "La UTEP es un sindicato integrado por muchísimas organizaciones sociales. El MTE -la única 'vinculada a Grabois' por su rol de fundador-, es solo una de todas esas organizaciones. La Dignidad es otra de esas organizaciones. El 'vínculo' es el mismo que tendrían dos sindicatos que integran en la CGT: ninguno", aclararon desde la comunicación del dirigente político.

El tuit de Jorge Macri vinculando falsamente a Juan Grabois en el predio desalojado en Bonpland 1660.

Más temprano, Jorge Macri había tuiteado: "Desalojo número 136. Hoy recuperamos un predio del Mercado de Bonpland que estaba usurpado hace 13 años por La Dignidad, un 'movimiento popular' vinculado a Juan Grabois. En el operativo detuvimos a uno de los empleados, que tenía pedido de captura. En la Ciudad, la propiedad se respeta".

Es cierto que en el operativo que encararon con personal de la Comisaría Vecinal 14B detuvieron a un empleado, luego de que el secretario del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 4, Bruno Scetto, ordenara su detención, a partir de un pedido de captura que tenía por una causa de lesiones y violencia de género a cargo de la Dra. Ivana Bloch.

El decreto a través del cual Jorge Macri dispuso el desalojo del predio de Bonpland 1660.

Lo cierto es que el mismísimo Macri debió decretar el desalojo a contramano de lo que su misma gestión había autorizado, como se dice, entre gatos y medianoche. La decisión se hizo pública el miércoles 30, pero no se avisó a ninguno de los ocupantes del operativo del día siguiente.