Grave denuncia contra Cúneo Libarona por ofrecer influencias judiciales a un ex agente acusado por abuso sexual

Un nuevo escándalo sacude al corazón del Gabinete de Javier Milei. El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, fue denunciado ante la Justicia federal por "abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y cohecho" luego de que se viralizara un video en el que se lo ve ofreciendo sus servicios y contactos institucionales al ex agente de la CIA y activista ultraconservador Tim Ballard, quien enfrenta múltiples denuncias por estafas y abusos sexuales en Estados Unidos.

La denuncia penal fue presentada por Gustavo Vera, titular de la Fundación La Alameda, quien apuntó directamente al ministro por sus dichos en el video -dado a conocer por el ciclo Argentueza- donde le propone a Ballard "cambiar el malentendido que hubo en nuestro país" y le ofrece "medios" y "reuniones con jueces, legisladores y periodistas" para lavar su imagen. El expediente, que quedó radicado en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 9, también menciona que Cúneo Libarona le prometió al polémico ex agente revisar un proyecto de ley que él mismo redactó inspirado en la película Sonido de Libertad, protagonizada por Ballard.

Sin ir más lejos, al ministro se lo escucha decir en la grabación captada durante un encuentro en Nueva York: "Yo te consigo medios. La semana que viene te voy a mandar, para que tu abogada las vea, las figuras penales y delitos que yo cree el fin de semana siguiente al ver tu película. Escribí un modelo y te lo voy a mandar para que lo mires, es lo que voy a mandar al Congreso Nacional". Lejos de distanciarse del escándalo, el Gobierno optó por blindar a Cúneo Libarona. Según reveló la agencia Noticias Argentinas, el presidente Milei no solo no pidió explicaciones al ministro, sino que descartó por completo su desplazamiento del cargo.

Mariano Cúneo Libarona

Una fuente oficial relativizó el encuentro del ministro con el ex agente, sostuvo que "es un fragmento de un video" y que "no lo van a correr y no va a haber aclaraciones". La posición oficial contrasta de lleno con el repudio generalizado de la oposición y las críticas que surgieron incluso desde el propio entorno libertario. "Fue un horror", admitió en off un funcionario del espacio. A pesar de ello, la decisión es mantener al ministro en su lugar, al menos hasta después de las elecciones del 26 de octubre.

Luego de las elecciones, el presidente evalúa una posible reconfiguración de Gabinete. Tim Ballard, el personaje a quien Cúneo Libarona le ofreció contactos e intermediaciones judiciales, enfrenta una catarata de causas judiciales en su país. Según denunció la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Ballard "tiene 23 causas por abuso" y "fue echado de todas las organizaciones de lucha contra la trata de las que había sido parte".

Bullrich incluso confirmó que ella misma evitó que Ballard se reuniera con Milei durante la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), cuando el ex agente federal intentó contactarse directamente con el presidente. En abril de este año, en una entrevista con el canal NG Federal, Bullrich fue contundente: "Ballard tiene 23 causas por abuso. Fue echado de todas las organizaciones de lucha contra la trata. Le impidió reunirse con el presidente".

Sin embargo, la advertencia no bastó para frenar el acercamiento de Cúneo Libarona, quien avanzó con un ofrecimiento institucional de extrema gravedad. La denuncia presentada por Gustavo Vera invoca los artículos 248 y 256 bis del Código Penal. El primero castiga con hasta dos años de prisión e inhabilitación especial al funcionario que "dictare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o leyes nacionales".

Tim Ballard

El segundo, incorporado en 2011, castiga el cohecho, es decir, el soborno o promesa de favores a cambio de beneficios, con penas de hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua. Pese a la gravedad institucional, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, minimizó el hecho. "No vi el video, pero no creo que le ofrezca sus servicios", dijo. Para Francos, el ministro "conversó sobre un tema que es de preocupación" y agregó un insólito ejemplo: "Se acaba de ver un caso que pasó en la Argentina donde una señora divorciada denuncia al ex marido por abuso y ahora el hijo reconoce que fue la madre".

Lo cierto es que el ministro de Justicia no solo ofreció sus servicios personales, sino que comprometió la imparcialidad del Poder Judicial y del Poder Legislativo en favor de un extranjero acusado por múltiples delitos. Mientras la causa penal avanza y crecen las voces que exigen la renuncia inmediata del ministro, el Ejecutivo cierra filas y apela al silencio. En Balcarce 50 ya se habla de que Cúneo Libarona podría formar parte de los "reacomodamientos" que se preparan para después de las elecciones, pero por ahora, seguirá en funciones. La imagen del Gobierno, sin embargo y una vez más, ya quedó manchada.