Destapan la jugarreta de Marco Lavagna al frente del INDEC: tuvo que dar un par de explicaciones

En medio de un clima económico tenso y con una creciente desconfianza hacia las estadísticas oficiales, Marco Lavagna, titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), está en el ojo de la tormenta. El conflicto apunta sobre todo a las correcciones en las cifras del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que están bajo una fuerte polémica, especialmente desde el bloque de diputados peronistas, quienes acusan al funcionario de "dibujar" los números para evitar que la economía argentina caiga en recesión técnica.

La historia empezó cuando el Indec publicó los datos de actividad económica correspondientes a septiembre y, contra todas las proyecciones realizadas por consultoras privadas, los números presentados por el organismo oficial mostraron una mejora inesperada.

Marco Lavagna

Pero el conflicto recién empezaba porque si se ve en detalle las cifras de julio y agosto también fueron corregidas al alza: julio pasó de un -0,1% a un 0,1%, mientras que agosto subió de 0,3% a 0,7%. Estas modificaciones permitieron que la economía evitara técnicamente caer en recesión, definida como dos trimestres consecutivos de contracción económica.

Sin embargo, las sorpresas no terminaron allí. Es que según denunció la bancada peronista, las correcciones no se limitaron a esos meses y, de acuerdo con sus investigaciones, el Indec también ajustó los datos de junio (de -0,6% a -0,4%), abril (de 1,2% a 1,1%), febrero (de 0,7% a 0,8%) y enero (de -0,1% a 0,1%). Para los legisladores opositores, estas modificaciones no solo son sospechosas, sino que también parecen responder a una necesidad política del gobierno de las fuerzas del cielo de presentar una imagen económica más favorable en un contexto de creciente descontento social.

Las explicaciones de Lavagna

Ante el revuelo generado por estas acusaciones, Marco Lavagna salió a dar explicaciones públicas. A través de un documento oficial, el titular del Indec defendió la metodología utilizada para calcular el EMAE y justificó las correcciones realizadas: "(Las series del EMAE) se construyen con información parcial, provisoria e incluso con algunas fuentes diferentes de las utilizadas en la estimación del PIB trimestral", afirmó Lavagna.

El funcionario también explicó que los cambios observados en las series desestacionalizadas y en las tendencias-ciclo no se deben únicamente a las correcciones en los datos originales, sino principalmente a la incorporación del valor de septiembre: "Esto es especialmente relevante porque septiembre completa un trimestre y, al hacerlo, introduce una revisión mayor al conciliar los datos del EMAE con la proyección del PIB desestacionalizado para el tercer trimestre del año", señaló.

Ante estas sospechas, desde el peronismo ya están trabajando en un índice alternativo de inflación y actividad económica que permita contrastar las cifras oficiales con datos independientes, explicaron desde el medio LPO. Sin embargo, la controversia en torno a las cifras del EMAE y las explicaciones de Marco Lavagna ya están servidas; habrá que esperar a ver qué reflejan las cifras que mostrarán desde la bancada opositora a Javier Milei.