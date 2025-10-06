Destapan la relación de Javier Milei con el narcotraficante Fred Machado

No es un kuka, no es un peronista, no es un periodista ensobrado. La acusación viene por parte de Gastón Alberdi, uno de los fundadores de La Libertad Avanza y ex aliado cercano de Javier Milei; denunció públicamente los presuntos vínculos del presidente de las fuerzas del cielo con el narcotraficante Fred Machado.

En una entrevista con Roberto Navarro en el programa El Destape 1070, Alberdi reveló detalles sobre las reuniones que habrían tenido lugar en las oficinas de la consultora financiera Bull Market, liderada por Ramiro Marra, legislador porteño y también aliado de Milei. Según Alberdi, en dichas reuniones participaron figuras clave como José Luis Espert, su ex compañero de fórmula Luis Rosales, y el mismísimo Milei, quien en ese momento era un economista mediático en ascenso.

Gastón Alberdi y Javier Milei

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la presencia de Fred Machado, señalado por la justicia estadounidense como un miembro central de una red de narcotráfico vinculada al Cartel de Sinaloa y aportante VIP de la campaña del ex candidato José Luis Espert: "A mí se me hacía muy raro que determinados empresarios visitaran al tridente: Espert, Rosales y Milei. Me decían que eran empresarios mineros, pero ahí estuvieron Fred Machado y su primo Claudio 'Lechuga' Ciccarelli", afirmó Alberdi. Además, mencionó la presencia de Lorena Villaverde, candidata a senadora por Río Negro de La Libertad Avanza, quien también estaría involucrada en causas relacionadas con drogas en Estados Unidos.

Alberdi también relató que en marzo de 2021 le advirtió directamente a Milei sobre el peligro que representaba la cercanía con Machado. "Le dije: '¿Qué hace este hijo de puta acá? Nos va a comprometer'", expresó el ex dirigente libertario y agregó: "En Bull Market, Javier me dijo que él asesoró narcos". Aunque Alberdi no pudo confirmar si Machado era uno de los clientes a los que Milei se refería, dejó claro que no había visto a otro narcotraficante en esas reuniones.

Según Alberdi, las actividades ilícitas de Machado están documentadas en expedientes judiciales en Texas, Estados Unidos. Estos registros incluirían cientos de depósitos realizados por Machado en Argentina entre 2006 y 2017, como parte de un esquema de lavado de activos e intercambio de cocaína que habría generado más de 3 mil millones de dólares para el Cartel de Sinaloa. Además, Alberdi calificó a José Luis Espert como "un valijero profesional" dentro de este esquema: "Lo dijo Lilia Lemoine, lo dijo Romo. Y ahora se desdicen. Pero ya cayó y eso es lo más importante", expresó.

En abril de 2021, Fred Machado fue detenido por presunto uso de sus aviones para el traslado de cocaína y el lavado de dinero. Según Alberdi, estas detenciones ocurrieron poco después de sus advertencias a Milei sobre las graves acusaciones que pesaban contra Machado: " Cuando me percaté de todo esto, le di las gracias siendo candidato a diputado nacional 15 días antes de la elección, y me bajé ", afirmó el ex fundador del partido libertario.

José Luis Espert y Fred Machado

El impacto político de estas revelaciones todavía no explotó. Sin embargo, lo que queda claro es que las denuncias de Gastón Alberdi ponen bajo la lupa nuevamente los vínculos de La Libertad Avanza de Javier Milei con el narcotráfico.