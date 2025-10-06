Mariana Brey quiso instalar una noticia falsa sobre Taiana y Maduro pero Grabois la frenó en seco

Las redes sociales no dejaron pasar el error de Mariana Brey al aire: en una entrevista en el programa A la Barbarossa, la periodista no dudó en enfrentar con uñas y dientes a Juan Grabois que salió al aire a respaldar la candidatura de de Eduardo Taiana como cabeza de lista de Fuerza Patria para las próximas elecciones del 26 de octubre.

Es en este contexto en el que la periodista afín a las ideas de la libertad de Javier Milei no dudó en asegurar que Taiana se había sacado una foto con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Sin embargo, y muy fiel a su estilo, esta imagen pertenecía a viejas épocas cuando el ahora candidato peronista fue canciller y visitó ese país caribeño.

Maduro y Taiana

Después de hablar de la causa por vínculos con el narcotráfico por parte de José Luis Espert, Brey quiso ser implacable pero terminó totalmente expuesta: "Tienen un candidato como Taiana que hoy se junta con Maduro, que hoy se saca una foto con Maduro y entiendo apoya esa manera de gobernar", dijo y acto seguido reafirmó: "¿Se cortó solo, fue un pedido de alguien en particular, qué evaluación hacés de eso?", preguntó la periodista libertaria a Grabois.

Del otro lado de la pantalla, un poco confundido y hasta incrédulo con la pregunta de Brey, Grabois contestó: "¿Hoy se sacó una foto con Maduro, no tenía conocimiento de eso?", dijo mientras el resto del panel en la mesa del programa de Georgina Barbarossa ya ponía en evidencia el error garrafal de la periodista.

Fue la voz de Nancy Pazos la que resonó con fuerza: "Era canciller", dijo haciendo clara alusión a que la foto de Taiana y Maduro era de otra época. La idea de trollear a Taiana con esa foto con Maduro viene desde hace días atrás con la publicación de la imagen a través del medio La Derecha Diario; este medio -perteneciente a Fernando Cerimedo implicado en el caso de las coimas en el sector de discapacidad- fue el que impulsó la noticia que luego Brey salió a replicar.

Si bien Brey fue advertida respecto a que la foto no era actual, ella prefirió fingir demencia y siguió: "Es un candidato que ustedes tienen, te pregunto qué evaluación hacés y si es un candidato que tienen hoy ustedes y que sigue apoyando y que apoya esas ideas de gobierno de Maduro, está bueno saber dónde estamos parados, qué es lo que ustedes apoyan y defienden", dijo la periodista.

La operación que se montó en La Derecha Diario y que Brey siguió en la televisión

Sobre esta aseveración, Juan Grabois fue tajante: "Básicamente lo que estás diciendo es incorrecto. Taiana es un hombre intachable que padeció muchos años presos en la Dictadura sin haber tenido ninguna causa por violencia política. Es un hombre que no tiene ninguna visión como la que vos planteás, de hecho fue una de las persona seleccionadas por la fundación de Jimy Carter para representar las luchas por los derechos humanos en la Argentina. No hay una sola persona que te va a decir que Taiana esté asociado a un caso de corrupción y menos al narcotráfico", terminó el dirigente social haciendo una comparativa con el caso de José Luis Espert que ahora renunció a su cargo como candidato a la provincia de Buenos Aires tras haberse descubierto sus vínculos con el narcotraficante Fred Machado.