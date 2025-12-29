"Discriminación y ajuste": La Rioja denuncia que el Gobierno retiene fondos y profundiza el castigo a las provincias

La tensión entre las provincias y la Casa Rosada sumó este lunes un nuevo capítulo. La senadora nacional Florencia López (Unión por la Patria) denunció que La Rioja es "discriminada" por el Gobierno nacional, al que acusó de no remitir los fondos coparticipables que le corresponden y de haber dejado a la provincia fuera del Presupuesto Nacional. En declaraciones a Splendid AM 990, López fue contundente: desde el Poder Ejecutivo Nacional "no pusieron los fondos de la provincia en el Presupuesto", una decisión que, según advirtió, "va a afectar profundamente la economía de La Rioja".

La senadora también cuestionó el respaldo que algunos gobernadores peronistas dieron a la sanción del proyecto y calificó ese acompañamiento como "lamentable". Para la legisladora, el argumento oficial del equilibrio fiscal es apenas una coartada. "El Gobierno insiste sobre el mismo tema que es la educación pública, que no tiene nada que ver con una cuestión económica ni con el famoso déficit cero mentiroso que tiene, sino que es una cuestión ideológica, porque van en contra de la pública", sostuvo.

López fue más allá y definió el texto aprobado como "un Presupuesto Nacional de ajuste", con recortes que impactan de lleno en áreas estratégicas. "Entre cuyos recortes sobresale el de la educación técnica, a la que se le quitaron más de un 91% de los recursos", denunció, al tiempo que alertó sobre las consecuencias a mediano plazo para la formación y el empleo.

En ese sentido, cuestionó el rumbo general de la política económica del Gobierno. "Quieren hacer desaparecer el Estado, pero tampoco te dan la alternativa del empleo privado. Al contrario, han destruido una cantidad tremenda de empleo privado en todo el país. Más de 280.000 puestos de trabajo han destruido y las fábricas están cerrando", afirmó.

Según la senadora riojana, el propio Presupuesto admite el fracaso del modelo. "Lo que sí reconoce el Presupuesto es que no va a haber consumo interno, que no va a haber mercado interno, sabiendo que el mercado y el consumo interno es lo que mueve más del 75% del Producto Bruto Interno", subrayó. Días atrás, durante su intervención en el Senado de la Nación, López volvió a poner el foco en la situación particular de La Rioja y cuestionó la exclusión de fondos destinados a la provincia.

Allí explicó que, con la incorporación de un artículo específico en el Presupuesto, sería posible otorgar un bono de fin de año de 690 mil pesos a cada empleado público provincial. "Cuando asumí como senadora juré acompañar todo lo que vaya a favor de los riojanos. Hoy el Gobierno Nacional intenta aprobar un Presupuesto sin los fondos que le corresponden a La Rioja", expresó, apuntando directamente contra las autoridades de La Libertad Avanza.

La senadora nacional por La Rioja, Florencia López

La legisladora insistió en que la solución es simple y depende de una decisión política. "Si las autoridades nacionales de la LLA aceptan la incorporación de ese artículo, podemos dar un bono de fin de año de 690 mil pesos para cada empleado público riojano", aseguró. En un llamado directo al oficialismo, López pidió dejar de lado la confrontación ideológica. "Dejemos de poner a la gente en el medio. No hagamos sufrir a los riojanos por cuestiones políticas. Superemos las diferencias y demos los fondos que la gente necesita", reclamó.