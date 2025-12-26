Preocupación por la salud de Cristina Fernández de Kirchner: esto dice el nuevo parte médico

La salud de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner mantiene en vilo al país. Según el nuevo parte médico emitido, la exmandataria continúa internada en la clínica Otamendi, enfrentando una recuperación más compleja de lo esperado tras su operación por apendicitis aguda con peritonitis localizada.

El comunicado oficial detalla que Cristina evoluciona dentro de los parámetros previstos para su cuadro clínico, pero sufre una complicación frecuente: un íleo postoperatorio , condición en la que el intestino no logra funcionar con normalidad. Este diagnóstico obliga a los médicos a prolongar su internación mientras recibe tratamiento intensivo.

Cristina Fernández de Kirchner

" Se mantiene con drenaje peritoneal y antibióticos intravenosos ", informó la doctora Marisa Lanfranconi, quien lidera el equipo médico que la asiste. Además, precisó que "continúa con dieta líquida, sin poder progresar hasta el momento a sólidos". La situación es delicada, aunque hasta ahora no se ha registrado fiebre, lo cual es un signo alentador.

Fernández de Kirchner fue ingresada al sanatorio el pasado sábado, tras experimentar intensos dolores abdominales desde el viernes. La gravedad del cuadro obligó a una intervención quirúrgica de urgencia. Aunque los primeros informes postoperatorios indicaron una evolución positiva, los días posteriores han revelado las dificultades propias de una recuperación tras una cirugía abdominal de esta magnitud.

Nuevo parte medico de CFK

" Se mantiene la internación hasta que el íleo se resuelva ", enfatizó el parte médico. Este panorama genera incertidumbre sobre cuánto tiempo más deberá permanecer bajo estricta vigilancia médica. La imposibilidad de avanzar en su dieta y la necesidad de seguir con tratamientos intravenosos reflejan la fragilidad de su estado actual.

Mientras tanto, la ex presidenta no puede regresar a San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad. Su delicada salud deja en suspenso cualquier posible traslado hasta que los médicos consideren que su estado es lo suficientemente estable.

CFK desde el balcón de San José 1111

El país sigue con atención cada actualización sobre su estado. Las imágenes de la militancia de Cristina Fernández de Kirchner en las afueras del Sanatorio Otamendi reflejan por un lado el cariño y el amor a la presidenta del Partido Justicialista pero también la angustia que genera que esté hospitalizada. ingresando al sanatorio y las noticias sobre su complicada recuperación han generado una mezcla de angustia y expectativa. En este momento, toda mejora, por pequeña que sea, se convierte en un rayo de esperanza para sus allegados y seguidores.