Donald Trump ridiculizó a Javier Milei en X: la historia detrás de @milei_mogolico

En momentos de crisis social y económica, el humor parece ser la única herramienta factible para combatir las angustias. Durante la misma jornada en la que la comunidad universitaria gestó un paro nacional en contra de las medidas de ajuste que implementó Javier Milei, a miles de kilómetros de distancia, Donald Trump quiso mostrarle su apoyo pero le salió todo al revés.

Durante la madrugada del 3 de octubre, el presidente estadounidense quiso mostrar su apoyo a Milei a través de su cuenta oficial de X pero arrobó a una cuenta que se ríe del Presidente, llamada @milei_mogolico.

Javier Milei

El error se hizo rápidamente viral tras el alcance que tienen las cuentas en la red social de Elon Musk. Así las cosas, el candidato a presidente del partido republicano en Estados Unidos, quiso tirar buena onda y sobre todo agradecer que el líder de las fuerzas del cielo se haya interesado en uno de sus posteos.

Trump metió la pata hasta el fondo y en inglés expresó: "¡Gracias por darle me gusta a mi post!", empezó y siguió: "Te enviaré actualizaciones importantes de la elección para Carolina del Norte".

El blooper del año

Como Milei fuera a votar, Trump hizo un autobombo innecesario: "Asegúrate de estar listo para votar por Donald J. Trump el 5 de noviembre", expresó y las redes sociales estallaron en carcajadas por el que podría catalogarse como blooper político del año.

Más de 12 horas lleva el posteo colgado en las redes sociales del ex presidente yankee y sorprendió que Javier Milei no haya expresado absolutamente ni una palabra. Al momento de publicar esta nota periodística, el intercambio entre Trump y la cuenta fake de Milei sigue activo.

Algunos de los comentarios en redes sociales tras el posteo de Trump

Activos también están los comentarios de los usuarios que no pueden salir de su asombro: "¡Fenómeno barrial!", dijo el más tranquilo refiriendo la frase de cabecera del presidente cuando algún líder mundial lo nombra. "Satisface a Javier. Caricias significativas provenientes de Hurlingham", se burló otro con una clara remembranza a los trolls del gobierno de Mauricio Macri.

"Por estas cosas pago Twitter"; "Me hago pis jajajajajajajajajaja", Mr. President. Esa es su cuenta de resguardo. La actual es @Jmilei_Presiduende", fueron otros de los comentarios. Algunos se animaron a contestar en el idioma del mismísimo Trump: "Thank you Donald for making President Milei's disability visible. We are very grateful".

Trump y Milei

💣Bombita. Cabe recordar que el presidente fue orador en la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC) y luego -a los gritos- llamó a Trump para que se sacara una foto con él; sin embargo, lo único que logró fue una imagen de ambos charlando improvisadamente.

¿Estará frustrado Javier Milei? Es que el argentino gastó millones de pesos para visitar Estados Unidos y generar una foto con Donald Trump que hasta ahora no fue posible; y ahora, que el estadounidense lo nombró... lo dejó por el piso.