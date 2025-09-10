¿Dónde está Adorni? El vocero no da conferencias desde hace más de un mes y en el medio explotó el país

Más allá de la durísima derrota electoral que sufrió La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, existen otros elementos para comprender la profunda crisis que atraviesa el Gobierno nacional desde que estallaron los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo. Uno de estos es la falta de conferencias de prensa brindadas por el vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, quien pasó de prepotear periodistas a esconderse en las redes sociales.

La última vez que Adorni se enfrentó a los medios en la Casa Rosada fue hace más de un mes, el 8 de agosto de 2025. Desde ese día, el gobierno libertario sufrió un golpe tras otro, tanto en el Congreso de la Nación, como en la opinión pública y a partir de otros escándalos contundentes como la crisis del fentanilo contaminado en la cual el ministro de Salud, Mario Lugones, quedó manchado por la falta de celeridad para frenar la circulación de los lotes infectados.

Manuel Adorni no da una conferencia de prensa desde el 8 de agosto.

En este lapso Adorni se privó de contestarle a los periodistas sobre todos los reveses más duros que sufrió la gestión de Milei desde que estalló la criptoestafa $Libra. Un ejemplo claro de esto es lo que se vivió en el Congreso, con el fin del veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad que el Presidente había dispuesto bajo el argumento de "no hay plata", mientras de acuerdo a las investigaciones y confesiones de Spagnuolo en los audios, en la ANDIS había una red de coimas que era encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Ni hablar de la primera conquista parlamentaria desde que el gobierno libertario asumió, con la aprobación de los proyectos de ley sobre financiamiento universitario y emergencia pediátrica, para respaldar a los "ñoquis" del Hospital Garrahan. Esta fue la primera vez que el respaldo parlamentario -radical, peronista y PRO- que tuvo Milei colapsó y dejó al desnudo la realidad de LLA en cuanto a votos y posibilidades.

Diego Spagnuolo, Karina y Javier Milei

El vocero tampoco pudo "domar" a quienes le preguntaran por la censura previa en relación a los audios de la hermana del Presidente que de la mano del juez Alejandro Maraniello se prohibieron antes de ser emitidos, en una acción que sentó un precedente muy malo para la convivencia pacífica y el estado de derecho.

Cabe recordar que en el medio salió a dar entrevistas el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien de forma muy dubitativa puso las manos en el fuego por su primo Eduardo "Lule" Menem, el otro gran implicado en las filtraciones de Spagnuolo y mano derecha en esos negocios de "El Jefe". El apellido que durante meses intentaron reinstalar en la política argentina, paradójicamente quedó involucrado en la principal mancha que se recuerda de los años 90: la corrupción.

Sebastián Pareja y Karina Milei

Las provocaciones y ataques que perpetraba Adorni de forma abusiva contra las y los periodistas que preguntaban en sus conferencias de prensa no se pudieron dar al no haber dado respuesta de forma pública a la inexistencia de la auditoría que el entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse citó para afirmar que 500 comedores registrados no existían. Algo que surgió gracias a un pedido de información pública al Ministerio de Capital Humano que hizo la diputada nacional Natalia Zaracho.

Es un hecho que hubiera sido significativo tener testimonios del vocero presidencial sobre la derrota en las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre, con un contundente cachetazo de las urnas y una dura lección que la nueva (vieja) mesa política a la cual pertenece parece no haber entendido al no cambiar de rumbo en ningún rubro. Los más de 13 puntos de diferencia de Fuerza Patria sobre una LLA que utilizó como consigna principal "Kirchnerismo nunca más", merecían una respuesta a la prensa. Al igual que los barrabravas que concurrieron al acto de cierre en Moreno, con sus tantas fotos falsificadas para que aparezcan miles presentes.

Javier Milei junto a Daniel Parisini, mejor conocido como el Gordo Dan.

Toda esta falta de conferencias tiene un correlato en la interna libertaria que trascendió de forma pública tras los audios de Spagnuolo, y que se corporizó en los tuits del conductor de Carajo Daniel Parisini, también conocido como el Gordo Dan, en el cual explotó en la cara de muchos de sus electores las brutales diferencias y la división firme del sector de Santiago Caputo en relación a los Menem.

La ausencia de Adorni en el día a día y la falta de la altanería con la que se presentaba para hablar desde la Casa Rosada, son el reflejo de un plan económico que no levanta cabeza y se esconde como el avestruz. Los miles de millones que se fugan para sostener el tipo de cambio y no romper la banda superior no vuelven, al igual que el vocero a las conferencias de prensa. Fin.