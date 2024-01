El 2024 puso primera: la nafta subió un 27% y generó pánico y locura en CABA

Es imposible no notar las caras de angustia de las personas que esperan largas colas para cargar unos cuantos litros de nafta en Argentina. Los aumentos indiscriminados de precios del combustible hacen que la situación social empeore: en la primeras horas del 3 de enero de 2024 las grandes petroleras confirmaron que habrá una suba del precio de entre el 24 y el 27%.

Fue el mismísimo Raúl Castellanos quien dio las malas noticias para los y las trabajadoras: "El litro de nafta súper superará los 800 pesos". Castellanos, titular de la Cámara de Empresarios de Combustibles, también afirmó: "A medianoche (desde las 0 horas del 3 de enero) aumentan los combustibles. Por lo que vemos, según los informes de las empresas, estaría en el orden del 27%".

Raúl Castellanos, titular de la Cámara de Empresarios de Combustibles

Castellanos sigue la misma línea de pensamiento económico de Javier Milei que habla de una "inflación reprimida". Sí, así como lo lee "inflación reprimida"; este concepto hace referencia a que como durante la administración política anterior tenía algunos precios "congelados" como tarifas de transportes públicos, educación, salud y comunicaciones, ahora esos precios deben "ponerse al día" con el número de la inflación real que, según el gobierno libertario, es de hasta un 200%.

¿Alguien puede pensar en los contribuyentes? Castellanos, no. Según el empresario: "Lo que afecta a las estaciones de servicio es la comparación de los precios y la inflación, no en los costos de elaboración que son materia de las refinadoras".

YPF

Siguiendo el concepto de "inflación reprimida", aportó: "Con el precio en las estaciones de servicio veníamos muy atrasados, pero con los últimos aumentos quedamos equiparados. En 2023, los aumentos fueron del 260% y la inflación de un 200%, así que hay 60 puntos porcentuales que cubrieron ese desfasaje".

Nafta: el combustible será para unos pocos

Durante su gestión como ministro de Economía, Sergio Massa había tenido peleas políticas para que el precio de la nafta no supere los 800 pesos, considerando la situación inflacionaria del país. Ahora, el gobierno de La Libertad Avanza contenta a los empresarios con la liberación de la economía, actitud que en muchas ocasiones pone en jaque los ingresos de los trabajadores informales.

El contexto en el que dejó Massa el precio de la nafta cambió rotundamente con la asunción de Milei. Ni lerdos ni perezosos, los empresarios del combustible subieron un 25% el valor de la nafta el mismo fin de semana en el que asumió Milei.

Camiones de combustible

Luego, con la gestión del ministro de Economía actual Luis "Toto" Caputo, el precio de los combustibles trepó un 37% que se vio expresado a través de la devaluación del peso del 54%. Esto sucedió el 13 de diciembre de 2023. No hay que ser un experto matemático para darse cuenta que solo en diciembre, la nafta aumentó un 70% y, si se suma el nuevo porcentaje de aumento (28%) nos da un total de casi el 100% en solo 30 días. Por su parte, el gasoil tuvo una suba del 264% y la nafta súper del 266%.

Los bondis suben: pero ¿cuándo?

Sí, también sube el servicio de colectivos. Sin embargo, la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (Aaeta) confirmó el increíble motivo por el cual la suba de las tarifas todavía no se vio reflejado: "Es posible que el ajuste al nuevo cuadro tarifario que lleva el Boleto mínimo a $77 demore algunos días, ya que aún no han sido cargado los nuevos cuadros tarifarios SUBE en las validadoras de los colectivos. No tenemos precisiones todavía", dijeron a través de un improvisado comunicado a través de la cuenta oficial de X (antes Twitter) de Aaeta.

Colectivos en AMBA

Además, confirmaron: "Tiene que haber una orden de la Secretaría de Transporte a Nación Servicios para que ellos procesen el nuevo cuadro, y eso impacte en las validadoras de los colectivos. Es muy probable que el martes (2 de enero) y miércoles (3 de enero) se cobre la tarifa actual", según ellos mismos afirmaron, todavía "no tienen novedades". El cuadro tarifario para viajar en colectivo quedaría así:

$76,92 de 0 a 30 kilómetros

$85,69 de 3 a 6 kilómetros

$92,92 de 6 a 12 kilómetros

$98,90 de 12 a 27 kilómetros

$105,4 de 27 a 45 kilómetros

Trenes: ¿Cuándo y cuánto suben?

Se confirmó que las subas se aplicarán desde el 15 de enero de 2023. El aumento será de un 45,32% en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El precio del boleto es más barato si se usa la tarjeta SUBE que si se paga en efectivo. Los precios quedarían así:

$48,38: líneas Urquiza, Sarmiento, Mitre y San Martín. En la sección dos $61,57 y en la sección tres $76,96

$37,38: líneas Belgrano Norte, Belgrano Sur y Roca. En la sección dos costará $48,38 y en la tres $59,37

Subtes: viajar por debajo de la tierra será mucho más caro

Incrementará a partir del 5 de enero de 2023. Desde ese día, los usuarios pagarán $110 y el Premetro costará $38,50. Pero eso no es todo. Los empresarios ya acordaron una segunda suba (que suma en total un 56% de aumento) que será aplicada el 4 de febrero de 2023. Es ahí que los usuarios terminarán pagando $125.