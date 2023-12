Adorni se quejó del primer paro general al gobierno Milei: "Es absolutamente brutal, por lo malo"

La ya tradicional conferencia de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni no fue como otras. Esta vez tuvo que realizarla en medio de un contexto social candente donde las principales fuerzas de movilización sindical, la CGT y la CTA, confirmaron un paro nacional para el 24 de enero de 2024.

Adorni, instruido por el presidente Javier Milei y sus asesores, tuvo profundas quejas con la decisión de parar el país y sobre todo, comparó la situación con el gobierno de Alberto Fernández en el que no hubo ni un solo paro nacional en cuatro años de gestión.

Alberto Fernández, Javier Milei

Adorni consideró: "Nos pareció llamativo que la dirigencia sindical esté en contra de las reformas que proponemos para el mundo del trabajo", empezó y siguió casi en todo de indignación: "Nos llama la atención que en este contexto no se entienda que efectivamente dentro de los aspectos que merecen una modernización es el esquema laboral, que por supuesto consideramos que necesita reformas urgentes".

Sin pudor, criticó fuertemente a la dirigencia sindical: "Nos resulta llamativo que esta no sea la misma lectura que hace la dirigencia sindical, o parte de la dirigencia sindical, que precisamente representa a estos trabajadores que tienen malos salarios, que están parte de ellos en la informalidad y que no logran conseguir mejores empleos o empleos de calidad".

La bronca del Gobierno libertario con la dirigencia sindical

Parece que lo que más le molesta al séquito libertario es la diferencia que hacen los movimientos sindicales llamando a un paro en su gestión a menos de dos meses de haber asumido, desconociendo que con el DNU y la "ley ómnibus", los ciudadanos pierden el derecho hasta de manifestarse espontáneamente en las calles: "Por qué esta misma dirigencia sindical, el último paro nacional que hizo fue en el año 2019, cuando lo cierto es que durante la gestión anterior que no hicieron paro, los trabajadores no dejaron de perder poder adquisitivo, la inflación fue del entorno al 900% para ser números redondos, la informalidad laboral fue exactamente la que estoy describiendo".

Alberto Fernández y los principales dirigentes de la CGT

Y, muy enojado, se expresó en contra de la lucha sindical. "Su defensa de los derechos de los trabajadores, tal vez esté sesgada por algunos otros intereses", y agregó con resentimiento: "De hecho no hay precedente de haber llamado un paro general de una manera tan rápida, desde la asunción de un nuevo gobierno, cuando todos somos, o ya a esta altura deberíamos ser conscientes, que la herencia que ha recibido este gobierno es absolutamente brutal, y brutal por lo malo, claramente".

El vocero no dejó nada para la imaginación: "Entendemos que la enorme mayoría de los argentinos sí entiende de la situación, y que de este problema precisamente se sale trabajando, se sale produciendo, y no se sale ni parando ni cortando calles".

Otros puntos claves que dejó la conferencia de Adorni

Sobre el conflicto de la comunidad QOM

"Se levantó en el marco de un acuerdo entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y cacique Félix Díaz, el acampe de la comunidad QOM, que estaba a la vista de todos aquí en Plaza de Mayo".

Cacique Félix Díaz

"Desde hace más de tres años, el cacique Félix Díaz aceptó terminar con la toma a raíz de la buena voluntad de ambas partes de abrir una línea de diálogo. Por supuesto para nosotros recuperar el orden público es una absoluta prioridad, y siempre apostamos a que esto se haga como en este caso, y como seguramente en tantos otros, de manera absolutamente pacífica".

Confirmó el bono a jubilados

"Finalmente se ha confirmado el bono a los jubilados, en línea con lo que les vengo contando, o les venimos contando desde hace algunos días, de lo obsoleto de la vieja fórmula de movilidad jubilatoria, y entendiendo que esta fórmula iba a ser sumamente perjudicial para los jubilados, que ya lo venía haciendo, y que no funcionaba como tal, como fórmula de movilidad jubilatoria, sin que el jubilado pierda frente a los avatares de la situación económica argentina.

"El bono de enero va a ser de 55.000 pesos, por supuesto que está estipulado otro bono para febrero, pero algunos medios de comunicación publicaron que el bono de febrero iba a ser de 55.000 pesos, esto es inexacto, el bono de febrero aún no está definido. Por supuesto que sí está definido, que se va a otorgar un bono, pero no está definido el monto".

Jubilaciones en Argentina

"Sí está definido el monto de enero, será de 55.000 pesos, y de este modo las jubilaciones no serán inferiores a la línea de los 160.000 pesos, y se va a cumplir con lo que se comunicó, lo que vengo comunicando desde estas conferencias hace ya algunos días. Esto, hasta tanto y en cuanto no exista, no esté vigente una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, los jubilados van a ser compensados de manera mensual para que dejen de perder contra la inflación".

-Sobre el DNU

"El espíritu del DNU, y lo aprendí a decir porque decía DNI, ahora digo DNU, tenía un acto fallido permanente. Tanto del DNU como de la ley buscan la libertad, buscan mayores inversiones, buscan a través de las inversiones mayores salarios, y buscan a través de esos mayores salarios que el trabajador esté mejor".

"Nosotros respetamos la división de poderes, lo que haga o deje de hacer la Justicia es un problema de la Justicia, tanto en el marco de la Corte Suprema que nombraste vos (por el periodista que le realizó la pregunta), como en cualquier otra instancia judicial donde el gobierno se vea involucrado por alguna u otra cuestión, sea el DNU o sea cualquier otra".

La protestas contra el DNU de Milei

"Por supuesto que, perdón si soy repetitivo, el DNU para nosotros es legal, es constitucional y está enfocado íntegramente en la suma de libertades. En este marco de ser absolutamente legal, constitucional y de ir siempre en favor de las libertades, no entendemos que exista ninguna razón para que judicialmente sea, creo que vos lo definiste, sí, creo que dijiste que se declare inconstitucional".