Pullaro le pidió a Caputo que los dólares de la minería vayan para infraestructura y desarrollo

Maximiliano Pullaro le solicitó al Gobierno nacional que destine los dólares que generen la minería y la energía en financiamiento para infreaestructura y desarrollo en la región. El gobernador hizo en el marco de la Primera Ronda de Negocios RIGI, de la que también participaron Karina Milei, Luis "Toto" Caputo y Diego Santilli.

"Como provincia no venimos a pedir, venimos a traer propuestas. Necesitamos que los dólares que van a traer estos dos nuevos motores (la minería y la energía), puedan venir al desarrollo y la infraestructura de nuestra región", señaló en los salones de la renovada Estación Fluvial de Rosario.

El navegador no soporta este contenido.

Además de contar con la presencia de la mesa chica de Javier Milei, el encuentro también reunió a representantes de 43 proyectos de minería, energía e infraestructura con pymes y proveedores interesados en sumarse a la cadena de negocios.

"Si trabajamos juntos, Argentina va a tener una oportunidad. Pero, para eso, el país se tiene que parecer más a Santa Fe y a la Región Centro; y a este interior productivo que se levanta temprano, que trabaja y que no tiene miedo a reinvertir cada peso que gana", sumó Pullaro.

El gobernador salió en defensa de la producción y industriales de Santa Fe, al tiempo que anticipó que el sector minero podría en 2030 alcanzar exportaciones por 50 mil millones de dólares, al tiempo que los cereales, las oleaginosas y sus derivados ya aportaron 51 mil millones en 2025.

Pullaro también destacó a los empresarios locales que hoy ya cuentan con plantas con casi 300 trabajadores y que lo hicieron como socios del campo. "Empresarios industriales que durante mucho tiempo invirtieron y creyeron en Argentina y hoy tienen la oportunidad de asociarse a la energía y la minería para empujar al cambio", ponderó.

Durante el encuentro, el gobernador también destacó el rol que podrá cumplir el polo portuario del Gran Rosario. "Queremos que todas las exportaciones salgan de los puertos de la provincia", indicó, al tiempo que reclamó que el gas destinado a la exportación permita a las industrias de Santa Fe (y del resto de la Argentina) bajar sus costos.