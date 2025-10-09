El contrato roto y con quemaduras que complica a José Luis Espert: nuevos indicios del vínculo con el narco Fred Machado

El escándalo que sacude a José Luis Espert sumó durante las últimas horas del miércoles un capítulo aún más comprometedor. En un operativo simultáneo al traslado del empresario narco Federico "Fred" Machado, que será extraditado a Estados Unidos, la Policía Federal encontró en un tacho de basura de su domicilio una copia rota y parcialmente quemada del contrato de un millón de dólares que Machado había firmado con el diputado de La Libertad Avanza. El hallazgo, confirmado por dos fuentes oficiales independientes al diario La Nación, fue ordenado por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, quien investiga a Espert por presunto lavado de dinero.

La copia del contrato por un millón de dólares que José Luis Espert firmó con Fred Machado

El documento, que Machado aparentemente intentó destruir (con muy pocas ganas) antes de su detención, coincide con el contrato revelado horas antes: un acuerdo de "locación de servicios" firmado el 7 de junio de 2019, apenas quince días antes de que Espert se lanzara oficialmente como candidato presidencial. Según el texto, el economista debía recibir 100.000 dólares al momento de la firma y el resto, en nueve cuotas mensuales de igual monto, transferidas por "Minas del Pueblo", una empresa de Guatemala controlada por Machado y actualmente intervenida por la justicia de Estados Unidos.

El hallazgo de la copia calcinada constituye una prueba sensible en el expediente que impulsó el fiscal Fernando Domínguez, quien ya había pedido rastrear los movimientos bancarios del diputado libertario y seguir el rastro del dinero que -según confesó el propio Espert- ingresó en su cuenta en enero de 2020. El origen de esa transferencia, por 200.000 dólares, fue justificado por Espert como un "adelanto de pago por un servicio de consultoría". Pero el contrato encontrado indica que el acuerdo total era por un millón de dólares y que el primer pago debía realizarse durante su campaña presidencial, cuando aún era candidato.

De acuerdo con los investigadores, Machado financió a Espert con vuelos privados y una camioneta durante la campaña de 2019. "Nada de esto fue declarado como fondos de campaña", confirmaron fuentes judiciales. El propio empresario admitió haber aportado además "otras 100 o 150 lucas" -en alusión a 100.000 o 150.000 dólares- para "comida, hoteles y los aviones". Todos esos gastos quedaron fuera del radar de la Justicia Electoral y refuerzan la hipótesis de que la estructura política del economista sirvió como pantalla para operaciones de lavado de dinero.

El documento recuperado contiene además detalles llamativos. En uno de sus párrafos, redactado en primera persona, Machado -o alguien de su entorno- afirma: "Como no todos los procesos de refinanciación son iguales, considero que siempre deben estar presentes los siguientes puntos...". Entre ellos, la "estrategia de la compañía", la "negociación colectiva e individual" y la "mayor generación de flujos de caja".

Mientras la Justicia profundiza en la ruta del dinero, la situación política de Espert se agrava. El juez Mirabelli pidió y obtuvo la autorización de la Cámara de Diputados para allanar su domicilio y oficinas, una medida que solo puede ejecutarse con el aval legislativo debido a la ley de fueros. Por 215 votos a favor y tres abstenciones, los diputados aprobaron la solicitud y se constituyeron en comisión para permitir los registros.

Fred Machado fue detenido y preparan su extradición

Acorralado por la investigación y las presiones tanto del oficialismo como de la oposición, Espert renunció a su candidatura para renovar su banca y también a la presidencia de la Comisión de Presupuesto, dos movimientos que no lograron aplacar el vendaval político. Este miércoles presentó además un pedido de licencia hasta el 8 de diciembre, aunque mantendrá los fueros y su sueldo hasta que la solicitud sea tratada en sesión ordinaria. El Gobierno, por su parte, espera la definición de Cancillería sobre la extradición de Machado a Estados Unidos, donde es reclamado por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y estafa. El empresario fue trasladado a un destacamento policial tras la decisión de la Corte Suprema que habilitó su entrega.