El día después del periodista que recibió un botellazo en el acto de cierre de Milei: "Este impacto a un nene lo mata"

El acto de cierre de las elecciones legislativas bonaerenses de La Libertad Avanza (LLA) tuvo muchas situaciones llamativas y accidentadas, pero una que destacó sobre el resto. El periodista Cristian Mercatante se encontraba en plena cobertura para América TV cuando recibió un fuerte botellazo en la cabeza en vivo, que lo hizo sangrar de forma abundante.

Las imágenes se viralizaron con velocidad y, si bien no corrió riesgo directo su vida, preocuparon por lo explícitas que fueron. "Me habré dormido a las tres de la mañana. Adrenalina pura. Me pasa cuando vivo este tipo de situación. Cuando salgo a grabar Policías en Acción, que no me puedo dormir", confesó Mercatante ante Desayuno Americano. El periodista reveló su cansancio por lo que vivió sólo 12 horas antes.

El reportero recibió el fuerte botellazo mientras entrevistaba a los encapuchados que se presentaron al lugar y llamaron la atención a todos, por desconocer si eran barras bravas, policías de civil o alguna otra tropa de choque para que funcione como seguridad del acto. "Nosotros llegamos más o menos a las 16:30 y estaban detrás de la garita policial de Magallanes y Libertador, que era el único acceso que tenía el público", explicó Mercatante.

"Todos tipos grandotes, capucha, bufanda por acá. Yo pensaba que era fuerza de choque de La Libertad Avanza (LLA). Cuando llega la noticia que está llegando Milei por la otra cuadra, estos se paran y van. Eso provoca una corrida de los manifestantes contra Milei", recordó Mercatante.

Cristian Mercatante

"Como nadie sabía quiénes eran estos encapuchados. Yo uno por uno le fui preguntando si eran personal policial. Porque ellos no se movieron, no respondieron a ningún tipo de agresión, solo se movieron ante la llegada de Milei. Le pregunto al primero, le pregunto al segundo, le pregunto al tercero, y ahí me pasa esto", reveló Mercatante. "Yo sentí como una piña", añadió.

"Escuché la explosión de un vidrio. Por lo general, si te pega una botella en la cabeza, no se rompe en tu cabeza, te lastima y se rompe en el piso", señaló el periodista. "Este impacto a un nene lo mata", sumó para graficar con crudeza lo fuerte que sintió el impacto. "Estaba lleno de criaturas. No entiendo qué hace la gente llevando bebés o chicos chiquitos a un cierre de campaña, que ya se sabía que lo más probable era que pase esto", reflexionó al final.