Kicillof cruzó a Milei por el operativo en Moreno: "Lo podrían haber hecho en un gimnasio cerrado"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó el despliegue de seguridad realizado en Moreno durante el cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA), encabezado por el presidente Javier Milei, y lo calificó como un acto "pequeño". Además, el mandatario provincial sostuvo que "lo podrían haber hecho en un gimnasio cerrado". "Armaron un acto para 20 mil personas en la que hubo que invertir desde Nación y provincia en el operativo de seguridad. Dada la concurrencia lo podrían haber hecho en un gimnasio cerrado. No había ninguna necesidad de armar toda esta parafernalia por algo tan pequeño", aseguró Kicillof.

Durante la entrevista con C5N, en referencia a la actividad organizada en el club Villa Ángela, en el barrio de Trujui, el gobernador también recordó los incidentes de Lomas de Zamora, donde Milei fue agredido a piedrazos en medio de una caravana: "No lo pudieron cuidar". Y advirtió que los conflictos no fueron exclusivos de distritos peronistas: "Tuvieron problemas en Corrientes y Lomas de Zamora. También en Junín, donde no gobierna el peronismo. Fue una provocación".

Milei, por su parte, vinculó los episodios de violencia a una "desesperación total" del kirchnerismo y defendió la campaña libertaria: "Nos tiraron piedras, quisieron amedrentar a estudiantes en la facultad de derecho. Eso prueba que nuestras ideas son más fuertes porque no debemos recurrir a la violencia para imponerlas, pero ellos sí necesitan. Nosotros los vamos a aplastar en las urnas".

Kicillof, en cambio, puso el foco en la crisis política que atraviesa el Gobierno tras la difusión de audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y de Karina Milei, cuya publicación fue frenada por una orden judicial. "Es un golpazo para el Gobierno", sostuvo, y advirtió que LLA "no está registrando el golpe que se viene produciendo".

Lo que está en juego este domingo es si la industria que tanto nos enorgullece va a ser protagonista de la construcción del futuro o permitimos que Milei la siga destruyendo.



— Axel Kicillof (@Kicillofok) September 3, 2025

En su discurso de cierre, el Presidente había insistido en que las elecciones del domingo próximo se definen en un "empate técnico". "A los kirchneristas este escenario les aterra y están dispuestos a todo para inclinar la balanza en su favor en este último tramo. Operan con las peores calumnias para desmoralizar a la gente de bien. El día de la elección van a redoblar las prácticas mafiosas con tal de inclinar la cancha medio grado a su favor", advirtió Milei, al tiempo que llamó a sus fiscales a "tener la guardia bien alta" porque "cada voto bien cuidado es una enorme victoria en esta lucha para sacar a las ratas de la provincia".

El gobernador bonaerense aprovechó la recta final para polarizar con el oficialismo y reforzar su apoyo a Fuerza Patria. En un acto en Tigre junto a Sergio Massa y Gabriel Katopodis, destacó que "la única boleta que se opone y que le puede poner un freno a Milei en Tigre es la de Fuerza Patria. Es un voto para cuidar a nuestro pueblo, los discapacitados, los jubilados, los comerciantes y los productores". "Van a tener que corregir. Tanto engaño, mentira, odio, agresión, violencia verbal y provocación necesita una respuesta. Los laburantes, los estudiantes y los jubilados lo hicieron en la calle, pero ahora estamos ante el momento de la verdad", remarcó Kicillof.

El domingo es el momento para decir bien fuerte que queremos una provincia con más salud pública, obras, educación, ciencia y derechos. La boleta de #FuerzaPatria es un voto para cuidar a todos los sectores que están sufriendo.



— Axel Kicillof (@Kicillofok) September 3, 2025

Finalmente, llamó a transformar el descontento en participación electoral: "Tenemos una oportunidad enorme que es que en lugar de putear, enojarse y quejarse, hay una forma de decirle que no a Milei y reafirmar lo que creemos y pensamos en Tigre, que es con la boleta de Fuerza Patria. Esa es la herramienta y el instrumento más efectivo y lo que más le va a doler a Milei. No es por las redes ni en los canales, sino en las urnas".