El diputado libertario que organizó la visita a los represores en Ezeiza celebró la eliminación de las vacunas obligatorias en Florida

La reciente noticia de la desregulación de la vacunación obligatoria del Estado de Florida en Estado Unidos generó mucha conmoción en todo el planeta, con rechazos de quienes quieren que funcione la inmunidad contra ciertas enfermedades y defensas de quienes consideran la medida como un paso hacia la "libertad". Desde estas latitudes, el diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) Beltrán Benedit apoyó la iniciativa desde sus redes sociales.

"El Estado de Florida demuestra que se puede defender la libertad: eliminaron todos los mandatos de vacunación, incluso los de la infancia. Un ejemplo de valentía frente a la imposición. Ese es el camino que también quieren los argentinos", escribió el legislador en su cuenta de X (ex Twitter). El posteo despertó la polémica entre los habitués de la red social, quienes se manifestaron en su mayoría en contra.

El tuit anti vacunas del diputado nacional libertario Beltrán Benedit.

"Eso es un delito, exponés a la población a más enfermedades Si no están aptos para vivir en sociedad que se vayan a Marte", escribió un usuario. "Nadie quiere eso. Los argentinos quieren que dejen de ser tan chorros y ridículos", sumó otro. "La ignorancia avanza", aportó un tercer posteo, que tuvo algo más de creatividad. El escándalo de las coimas en la Agencia Nacionalidad de Discapacidad (ANDIS) que estalló tras las filtraciones de su ex titular Diego Spagnuolo, también estuvo presente en los reclamos de los tuiteros. "No creo que se haga, se perdería una nueva oportunidad de quedarse con el 3%", lanzaron en ese sentido, también con algo más de picardía e iluminación.

La foto de los diputados de LLA con los genocidas

Lo cierto es que muchísimos de los comentarios también recordaron el otro hito que tiene Benedit como legislador: haber sido el promotor de la visita de seis diputados a los genocidas de la última dictadura cívico militar que vivió la Argentina entre 1976 y 1983, que dejó 30.000 desaparecidos y más de 450 niños y niñas a quienes les robaron la identidad. Esto salió a la luz en julio de 2024 y derivó en la salida de Lourdes Arrieta de LLA, aunque también debilitó la imagen y las posiciones de los otros cuatros legisladores: Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci y María Fernanda Araujo.

A su vez, en aquella oportunidad revelaron chats del grupo que fue a visitar a los detenidos por crímenes de lesa humanidad en los cuales Benedit hablaba de "ex combatientes que libraron batallas contra la subversión marxista" y aseguraba que no se cumplían los derechos humanos de ellos porque los "terroristas" hoy "se erigen en jueces y fallan en función a la venganza, la ideología y el negocio".