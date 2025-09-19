El dólar rompe otra barrera: el oficial trepó a $1515, pero el riesgo país retrocedió a 1.408 puntos

La economía del país volvió a entrar en terreno turbulento este viernes 19 de septiembre de 2025, luego de una jornada que quedará marcada como otro "jueves negro" para los activos locales. En medio de la corrida cambiaria, el dólar mayorista tocó la parte superior de la banda fijada por el Banco Central y obligó a la autoridad monetaria a desprenderse de 379 millones de dólares para intentar contener la presión sobre la divisa.

El oficial trepó a $1515

En apenas dos días, las ventas netas sumaron 432 millones, lo que supone un drenaje acelerado de las reservas internacionales. El sacudón financiero fue brutal: el riesgo país se disparó el jueves hasta los 1.428 puntos básicos, los bonos soberanos se desplomaron en niveles de dos dígitos y el oficialismo quedó golpeado políticamente por la derrota en el Congreso con la caída de los vetos presidenciales.

El mensaje de los mercados fue claro: la confianza en el plan económico de Javier Milei y Luis Caputo atraviesa su momento más delicado desde diciembre. Este viernes, la tensión cambiaria no dio tregua. En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial minorista trepó a $1515, veinte pesos más que en la rueda anterior (+1,3%), alcanzando el valor nominal más alto de la historia.

Con el recargo del 30% a cuenta de Ganancias, el dólar tarjeta llegó a rozar los $1969,50, otro récord que golpea directamente al bolsillo de quienes deben afrontar consumos en el exterior. El tipo de cambio mayorista se mantuvo en el límite de intervención, a $1474,72, apenas centavos por debajo del techo de $1475,32. Allí el Banco Central concentra sus esfuerzos para evitar un desborde, aunque cada vez a un costo mayor.

El resto de las cotizaciones también reflejó la incertidumbre. El dólar blue se ubicó en $1515 para la venta, cinco pesos por debajo del cierre previo (-0,3%), aunque con gran dispersión en las cuevas de la City. El dólar MEP cotizó en $1522,88 y el contado con liquidación en $1543,03, ambos con bajas marginales tras haber alcanzado récords en la jornada previa. La brecha cambiaria, sin embargo, continúa ampliándose y erosiona la efectividad del esquema de bandas.

Quemaron 379 millones de dólares en un día.

En el frente financiero, los bonos soberanos lograron un rebote técnico luego del derrumbe del jueves. Los Bonares repuntaron hasta 3,45% y los Globales casi un 5%, lo que permitió que el riesgo país retrocediera a 1.408 puntos básicos. Aun así, se mantiene en uno de los niveles más altos del último año, reflejo de la desconfianza persistente sobre la sostenibilidad de la deuda y la capacidad de pago del Gobierno.

La Bolsa porteña, en tanto, no encontró aire y volvió a cerrar en rojo. El S&P Merval retrocedió un 0,2%, arrastrado por caídas en papeles líderes como Aluar (-3,6%), Cresud (-2,2%) y Ternium (-2%). El mercado bursátil acumula dos semanas de pérdidas consecutivas, con las tres peores jornadas desde que Milei asumió la presidencia. El trasfondo político empeora la fragilidad económica. La derrota del oficialismo en el Congreso dejó al descubierto la debilidad del Presidente para imponer su agenda-

Incluso en un tema que consideraba estratégico: los vetos como herramienta para condicionar a la oposición. En este contexto, el mercado entró en "modo electoral", anticipando un escenario aún más volátil de cara a las legislativas del 26 de octubre. Lo que se percibe es un plan económico sin anclas políticas y con escasos márgenes de maniobra. La combinación de ajuste fiscal extremo, pérdida de respaldo legislativo y deterioro acelerado de las reservas proyecta un panorama incierto.

El Gobierno se aferra a las reservas del Banco Central para sostener la banda cambiaria

El Gobierno insiste en que "la macroeconomía está sólida", pero la realidad lo contradice: el dólar ya no se consigue en los bancos por menos de $1500, el riesgo país ronda niveles críticos y el Banco Central quema reservas en un esquema que los economistas califican como insostenible. La corrida de esta semana volvió a demostrar que los mercados no se rinden ante la épica libertaria, sino ante la falta de confianza en un programa que se agota mucho antes de lo previsto.